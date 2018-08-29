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Adil Öksüz’ü salıveren Çetin Sönmez kimdir? Çetin Sönmez'e ne kadar ceza verildi?

15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına yapılan itirazı reddeden eski hakim Çetin Sönmez'e 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:28
Adil Öksüz’ü salıveren Çetin Sönmez kimdir? Çetin Sönmez'e ne kadar ceza verildi?

15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına yapılan itirazı reddeden eski hakim Çetin Sönmez'e 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kamuoyuna "Adil Öksüz'ü bırakan hakim" olarak yansıtıldığı için yargılandığını savunan Çetin Sönmez, olay gecesi, hakkında tahliye karar verdiği Öksüz'ü tanımadığını, kendisiyle örgütsel bir bağının bulunmadığını öne sürdü.

Çetin Sönmez'in bu savunması üzerine Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, "Hakkınızda tanzim edilen iddianamede Adil Öksüz'ü tahliye etmenize ilişkin bir suçlama yer almıyor. Bu nedenle savunmanızı isnat edilen suçlamalar çerçevesinden yapın." dedi. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1989'da kazandığını, maddi imkansızlıkları nedeniyle kısa süreliğine FETÖ'ye ait yurt ve evlerde kaldığını belirten Sönmez, hakim olarak atandıktan sonra İstanbul'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiğini anlattı. Bu ziyarete kimlerle gittiğini hatırlayamadığını ileri süren Sönmez, geçmişte kaldığı örgüt evleri ve yaptığı ziyaretten dolayı suçlanamayacağını savundu. Öksüz'ü tahliye etmesinden kısa bir süre sonra gözaltına alındığını belirten Sönmez, ilerleyen zamanlarda ise ihraç edildiğini söyledi. Emniyetteki ifadesini kabul etmeyen Sönmez, bu beyanlarında örgüte dair verdiği bilgiler ile yaptığı teşhislerin büyük bir kısmını kabul etmedi. Mahkeme heyeti, FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına yapılan itirazı reddeden eski hakim Çetin Sönmez'e 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

FETO'YU ZİYARET ETMİŞ

‘Hava Kuvvetleri imamı’ olduğu ileri sürülen darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’ü serbest bırakan eski hâkim Çetin Sönmez, savunmasında hakim olarak atandıktan sonra İstanbul’da Fetullah Gülen’i ziyaret ettiğini anlatmıştı.  Akıncı Üssü’nde 16 Temmuz sabahı gözaltına alınanlar arasında olan Öksüz, savcılık sorgusunun ardından hakim Köksal Çelik tarafından ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılmış, savcının itirazı hakim Çetin Sönmez tarafından ‘tutuklamaya yönelik delil olmadığı’ gerekçesiyle reddedilmişti.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:28
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