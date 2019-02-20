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Çetin, müteahhitleri dinledi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 24 yıl sonra çözüme kavuşan Şambayadı’ndaki imar sorununun, 16 bin hak sahibinin yanında müteahhitleri de mağdur ettiğini belirterek, “Bölgede 250 bin kişinin yaşayacağı çağdaş bir şehir kurulacak” dedi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:09
Çetin, müteahhitleri dinledi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 24 yıl sonra çözüme kavuşan Şambayadı’ndaki imar sorununun, 16 bin hak sahibinin yanında müteahhitleri de mağdur ettiğini belirterek, “Bölgede 250 bin kişinin yaşayacağı çağdaş bir şehir kurulacak” dedi.


Başkan Çetin, Adana Müteahhitler Birliği’nde Adanalı müteahhitlerle bir araya geldi, sorunlarını dinledi, 24 yıl sonra imar sorunu çözülen Şambayadı bölgesiyle ilgili bilgiler verdi.


Şambayadı’nda 24 yıldır süren imar sorununun, 16 bin hak sahibinin yanında müteahhitleri de mağdur ettiğini belirten Başkan Çetin, “Bölgede 16 bin hak sahibi var. Yıllarca mağdur oldular. Bölge imara açılmadığı için müteahhitler de mağduriyet yaşadı. Ama artık sorun çözüldü. Adana’nın gelişimi doğru bir kararla batı ve kuzey yönünde planlanmış. Bu doğru bir karardı. Şambayadı sorunu çözüldüğüne göre, bu gelişim sağlıklı bir şekilde devam edecek” diye konuştu.


Başkan Soner Çetin, bir süredir sektörün sıkıntılı bir dönem geçirdiğini hatırlatarak, zaman içinde bu sorunun aşılacağını ve işlerin düzeleceğini umduğunu söyledi.


İşini iyi yapan müteahhitlere gönül borcu olduğunu ifade eden Çetin, “Şambayadı bölgesine 250 bin kişinin yaşayacağı çağdaş bir şehir kurulacak. Bu yapılırken, kentin 50-100 yıllık geleceği düşünülmeli ve yapılaşma bu şekilde olmalı. Huzurlu bir kent yaratılması noktasında sizlere önemli görevler düşüyor. Bu konuda yasal çerçevede sizlere destek olmak bizim görevimiz. Bölgenin imara açılması bizim için de çok önemli. Çünkü belediyemizin en önemli gelir kalemi ruhsat ve inşaat harçları. Şambayadı imara kapalı olduğu için en önemli gelirimizden yıllarca mahrum kaldık. Ama artık orası sözlerin de çabalarıyla örnek bir şehir olacak” dedi.


Başkan Çetin’in Belediyeevleri Kentsel Dönüşüm Projesiyle ilgili bilgi vermesi üzerine, Adana Yapı Müheahhitleri Derneği Başkanı ve Adana Müteahhitler Birliği üyesi Nadir Vurankaya projeye talip olduklarını açıkladı.


Adana Müheahhitler Birliği Başkanı Sedat Teoman Gürsesli de, Başkan Çetin’e kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:09
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