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Çetin: " Kuyumda taksit düzenlemesi sevindirdi"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, kuyumculuk sektöründe işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde BDDK tarafından kredi kartına 4 taksit imkanı getirmesi yönündeki çalışmayı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

28 Mart 2019 Perşembe 17:07
Çetin: " Kuyumda taksit düzenlemesi sevindirdi"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, kuyumculuk sektöründe işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde BDDK tarafından kredi kartına 4 taksit imkanı getirmesi yönündeki çalışmayı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.


Kuyumculuk sektöründe taksit imkanının sunulması konusundaki taleplerin ATSO’nun kuyumculuk sektörü komitesi tarafından dile getirilen konuların başında geldiğini kaydeden Başkan Davut Çetin, “Dövizdeki ve altın fiyatlarında yaşanan yükseliş birçok sektörde olduğu gibi kuyumculuk sektörüne de olumsuz yansımıştır. Sektör temsilcilerimizden kredi kartı ile taksit imkanı sağlanması için yoğun talep vardı. Biz ATSO olarak sektörün bu talebini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kanalıyla ilgili kurumlara iletmiştik.


Bu konunun, 26 Grup (Kuyumculuk, mücevher ve saat) meslek komitemizin temsilcileri tarafından Kalekapısı’nda Dışişleri ve Turizm Bakanlarının katılımıyla esnafla yapılan bir toplantıda daMevlüt Çavuşoğlu’na iletildiğini hatırlatan Çetin " Sayın Bakanımızın da destekleriyle talep ettiğimiz düzenlemenin hayata geçeceğini, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)’nın kuyumculuk sektöründe işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı getirilmesi yönünde bir çalışma başlatıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Özellikle turizm sektöründen olumlu beklentilerimizin olduğu ve düğün sezonunun yaklaştığı bir dönemde böyle bir düzenlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu düzenleme hayata geçtiğinde sektöre nefes aldıracaktır. ” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:07
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