Çetin kentsel dönüşümü anlattı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Belediyeevleri Mahallesi’nde toplanan imzalarda önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, “Burada Türkiye’nin en güzel kentsel dönüşüm projesi uygulanacak. Hiç endişe duymayın. Belediyemize güvenin. Biz sizin haklarınızı en iyi şekilde savunacağız. Tamamlandığında çağdaş bir kentte yaşayacaksınız” dedi.

Başkan Çetin, Belediyeevleri Mahallesi’ni ev ev ziyaret ederek, mahallede yapılacak kentsel dönüşüm projesini anlatıyor.

Çetin, “Türkiye’de bire bir verilen kentsel dönüşüm yok. Biz ise bire 1.35 dönüşüm yapacağız. Yani, oturduğunuz evden daha büyük evlere sahip olacaksınız. Ayrıca, bağlayıcı sözleşmeye imza atmadan önce, evinizi maket üzerinde göreceksiniz. Altyapı, yol ve sosyal donatılan yeniden yapılacak” diye konuştu.

Başkan Çetin, Belediyeevleri Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kararının kendisi göreve gelmeden önce 2013 yılında alındığını kaydederek, kentsel dönüşümle birlikte sadece evlerin yenilenmeyeceğini altyapı, yollar ve sosyal donatıların da yeniden yapılacağını söyledi.

12 bin konut yapılacak

Türkiye’de kentsel dönüşümlerde 1’e 1 verilen olmadığını ancak Belediyeevleri’nde 1’e 1.35 dönüşüm yapılacağını kaydeden Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti:

“Burada 7 bin 200 hak sahibi var. 7 bin 200 konut yerine 12 bin konut yapılacak. Yani çok büyük bir proje. Tek başına bir firmanın altından kalkacağı bir iş değil. Belki bir konsorsiyum oluşturulacak ve öyle işe talip olacaklar. Evlerini belediye yapmayacak ancak belediyemiz sizin haklarınızı sonuna kadar takip edecek ve savunacak. Siz bize güvenin. Biz sizin haklarınızı savunmak için buradayız. Proje bittiğinde çağdaş bir kentte oturacaksınız.”

Kentsel dönüşüm başladığında, hak sahiplerine taşınma ve kira yardımı yapılacağını, projenin de 24 ayda tamamlanacağını anlatan Çetin, “İki yıl sonra yeni evlerinizde oturacaksınız. Burada çağdaş bir kent oluşacak. Akıllı binalarda, rezidanslarda oturacaksınız. Bu işin geri dönüşü yok. Ya belediye denetiminde yapılacak ya da TOKİ burada dönüşüm yapacak” şeklinde konuştu.

Başkan Çetin, bazı kesimlerin yanlış bilgiler vererek, vatandaşın kafasını karıştırdığı için imza atmayanlar olduğunu söyledi. Atılan imzanın ön protokol olduğunu ve bağlayıcı bir yönünün bulunmadığını vurgulayan Soner Çetin, “Maket üzerinde evinizi göreceksiniz, projeyi göreceksiniz, ondan sonra bağlayıcı sözleşmeyi imzalayacaksınız. Ben, vatandaşlarımın hepsinin rızası ile bu projenin başlamasını istiyorum. Tüm çabam sizlerin haklarını savunarak çağdaş konutlarda oturmanız içindir” dedi.