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Çetin: “Kadınlarımızın emeklerinin değerlendirilmesi için kadın kooperatifi kuracağız”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kadınların emeklerinin değerlendirilmesi için kadın kooperatifi kuracaklarını belirterek, “Turunç reçeli ve narenciye şekerlemelerinin üretileceği bu kooperatifte, ürünlerin satışını gerçekleştireceğiz” dedi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:32
Çetin: “Kadınlarımızın emeklerinin değerlendirilmesi için kadın kooperatifi kuracağız”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kadınların emeklerinin değerlendirilmesi için kadın kooperatifi kuracaklarını belirterek, “Turunç reçeli ve narenciye şekerlemelerinin üretileceği bu kooperatifte, ürünlerin satışını gerçekleştireceğiz” dedi.


İYİ Parti Sosyal Politikalardan ve Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, Çukurova İlçe Başkanı İlker Akça ve parti yöneticileriyle birlikte Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i makamında ziyaret etti.


İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, kadınlara yönelik hizmetlerinden dolayı Başkan Soner Çetin’e teşekkür ederek, “Kadın kooperatifi çalışmanız olduğunu duydum. Tebrik ediyorum” dedi.


Çukurova Belediyesi’nin kadınlara yönelik projelerinden övgüyle söz eden Yanıkömeroğlu, “Kadınlara yönelik projelerinizden dolayı sizi kutluyorum. Ayrıca kadın kooperatifi kurma çalışmanız olduğunu duydum. Çok sevindim” şeklinde konuştu.


İYİ Parti’li Meclis Üyesi Azime Kocacık’ın başkan yardımcılığına getirilmesinden dolayı da Başkan Çetin’e teşekkür eden Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, “Kadınlara değer veren bir anlayışınız var. Bu da bizleri çok mutlu ediyor” dedi.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de Yanıkömeroğlu ve İYİ Parti heyetine kadınlarına yönelik çalışmalarını anlattı.


Atatürk Kadın Yaşam Köyü’nde kadınların 29 dalda meslek kursu aldığını ve hem meslek sahibi olurken hem de hobilerine aman ayırdığını kaydeden Çetin, “Bunun yanında 4 Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi açtık. Değişik günlerde hizmet veren 3 kadın ürünleri pazarımız var” diye konuştu.



"Kadınlarımıza destek olacağız"


Başkan Soner Çetin, çalışan kadınların çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bir yer olmamasının en büyük sorunlardan biri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:


“Bunun için 7 semt kreşi açtık. Çalışan anneler, bu kreşlere güven içinde çocuklarını emanet edebiliyor. Kreşlerimiz hem çok kaliteli hizmet veriyor, hem de fiyatlar çok uygun. Kadınlarımızın emeklerinin değerlendirilmesi için kadın kooperatifi kuracağız. Turunç reçeli ve narenciye şekerlemelerinin üretileceği bu kooperatifte, ürünlerin satışını gerçekleştireceğiz. Böylece, kadınlarımız üretimin içinde olacak ve aile ekonomisine katkıda bulunacak. Kadınlarımızın hayatın içinde olmasını önemsiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek.”

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:32
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