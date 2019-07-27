Çetin Emeç Üst Geçidi yeni eğitim sezonuna yetişecek

KOCAELİ (İHA) – İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Çetin Emeç üst geçidi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılacak ve yerine yenisi yapılacak.

Trafikte araçların yanı sıra yayalarında rahat bir şekilde ilerlemesini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,şehre yeni yaya üst geçitleri kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Çetin Emeç üst geçidi, eski olması ve ihtiyaçları karşılamaması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılıyor. Yerine çelik konstrüksiyondan modern bir üst geçit yapacak olan Büyükşehir, proje kapsamında üst geçit ayaklarının temel imalatlarına başladı.

Modern görünümüyle bölgenin çehresini değiştirecek olan yeni üst geçidin yapım işini yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, fore kazık imalatlarını tamamladı. Ekiplerin daha rahat çalışabilmesi için de alt yapı hatlarının proje alanın dışarısına taşınma işlemi gerçekleştirildi. Bir bütün halinde hazırlanıp getirilecek olan üst geçidin de yapımına fabrika alanında başlandı.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların karşıdan karşıya geçişlerden etkilenmemesi için yeni köprünün açılmasına kadar, mevcut üst geçit köprüsünü açık tutacak. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hızlı çalışmalarıyla yeni modern üst geçit köprüsünün, yeni eğitim öğretim döneminde vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.