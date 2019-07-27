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Çetin Akdeniz ve ekibi mest etti

Bayburt Dede Korkut 25.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 07:59
Çetin Akdeniz ve ekibi mest etti

Bayburt Dede Korkut 25. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri tüm coşkusuyla sürüyor. Şölenler kapsamında düzenlenen konserde sahne sırası bağlama virtüözü ve Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Çetin Akdeniz ile ekibinindi.


Etkinlik şölenler dolayısıyla Bayburt’ta gelen Azerbaycan,Giresun ve Artvin halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle başladı. Büyük alkış alan gösterilerin ardından Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz’a plaket takdim etti.


Plaket takdimi öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan Pekmezci “Biz sizin mutlu olmanız için, sizin bu güzel günlerde mutlu olmanız için gayret sarf ediyoruz.Uluslararası Dede Korkut Şölenlerimizin 25. yılını kutluyoruz.Her geçen gün artan bir şevkle. Fakat bu yıl biraz farklı kutluyoruz.Çünkü UNESCO tarafından Dede Korkut somut olmayan kültürel miras listesine dahil edildi.Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan tarafından teklif edildi. UNESCO tarafından kabul edildi.Biz yıllardan beri bu topraklarda Dede Korkut ile ilgili çalışmalarımızı değerlendirirken artık bundan sonra biraz daha uluslararası mahiyette bir olay gerçekleşiyor.Ben bizi kırmayarak buraya teşrif eden Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu’nun Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Sayın Öcal Oğuz hocama huzurlarınızda Bayburtlular adına teşekkürlerimi sunuyorum”diye konuştu.


UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ise Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Bayburtlulara göstermiş oldukları bu misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, “Dede Korkut bizim kültürümüzün mihenk taşı, en önemli unsurlarından biri, bir şahsiyet olmasının ötesinde bütünüyle bir kültürün taşıyıcısıdır.Bayburt’a ne mutlu ki Dede Korkut gibi abide bir şahsiyeti bağrından çıkarmış ya da bünyesinde barındırmış bugüne kadar taşımış.Bu çok önemli bir değer ve bu değerin ne kadar önemli olduğunu geçen sene UNESCO’ da somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesinde bir dosya olarak sunduk. Bu aynı zamanda insanlığın mirası oldu” ifadelerini kullandı.


Plaket takdiminin ardından başlayan konserde bağlama virtüözü Çetin Akdeniz ve ekibi söyledikleri bir birinden güzel türkülerle dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Akdeniz ve repertuarlarında Bayburt türkülerine de yer verirken bu türkülere Başkan Pekmezci ve dinleyenler bar oynayarak eşlik ettiler.


Konserin ardından gece Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından Çetin Akdeniz’e plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 07:59
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