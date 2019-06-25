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Çete kurşunu kurbanı gencin davası görülmeye devam edildi

Esenyurt’ta aralarında husumet bulunan bir kişiye silahlı saldırı düzenleyen sanıkların kurşununa kurban giden Fırat Kıpçak davasında 3 tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

25 Haziran 2019 Salı 11:37
Çete kurşunu kurbanı gencin davası görülmeye devam edildi

Esenyurt’ta aralarında husumet bulunan bir kişiye silahlı saldırı düzenleyen sanıkların kurşununa kurban giden Fırat Kıpçak davasında 3 tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.


Esenyurt’ta 30 Haziran 2018’de çete çatışmasının ortasında kalarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Fırat Kıpçak’ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.


Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu.


Sanık başsağlığı dileyerek savunmaya başladı.


Duruşmada söz verilmesi üzerine savunma yapan tutuklu sanık Suat Dinçer, hayatını kaybeden Fırat Kıpçak’ın yakınlarına başsağlığı dileyerek “Olay günü arkadaşımı görmek için Esenyurt’a gitmiştim. Arkadaşlarımızı bulamadık. Sonra dönerken caddede Ömer ile karşılaştık kendisi çocukluk arkadaşım. Aramızda kız meselesi yüzünden bir kırgınlık vardı. Ben ağzının kıpırdadığını gördüm bana küfür ettiğini duydum. Bu yüzden korkutmak için yere birkaç kez ateş ettim. Öldürme amacım yoktu. Ben olaydan 3 hafta sonra Ömer’in yaralandığını öğrendim ama Fırat Kıpçak nasıl vefat etti bilmiyorum” dedi.


“Öldürme kastı yoktu”


Duruşmada dinlenen müşteki Ömer Akıcı ise küfür etmediğini söyleyerek sanık Suat’ın yere doğru ateş ettiğini ifade etti. Akıcı “Öldürme kastı yoktu. Ateş edince yere yattım. O sırada kurşunun komşumuzun oğluna isabet ettiğini gördüm. Daha sonra araç ile uzaklaştılar. Bana neden ateş edildiğini anlamadım, kız meselesi yoktu. Şikayetçi değilim” dedi.


“Ağabey vuruldum”


Duruşmada konuşan Fırat Kıpçak’ın ağabeyi Vedat Kıpçak ise silah sesi duyduklarını ve kardeşinin “Ağabey vuruldum” dediğini ifade etti.


Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.


“Başka gençler de ölmesin”


Duruşmanın bitmesinin ardından basın mensuplarına konuşan maktul Fırat Kıpçak’ın babası Akif Kıpçak, 2 uyuşturucu çetesinin hesaplaşması nedeniyle oğlunun hayatını kaybettiğini söyledi. Baba Kıpçak “Esenyurt’ta çok büyük bir uyuşturucu sorunu var. Yetkililere sesleniyorum. Duruma el atın. Başka gençler de ölmesin. Kimsenin çocuğunun başına böyle bir şey gelmesin” şeklinde konuştu.


Olayın geçmişi


Esenyurt’ta 30 Haziran 2018’de Ömer Akıcı’ya işlettiği internet kafenin önünde ateş edildi. Ateş etme esnasında kurşunlardan biri o sırada ağabeylerinin yanında olan Fırat Kıpçak’a isabet etti. Maktul Kıpçak ağabeylerinin kollarına yıkıldı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan araştırmalar sonucu saldırının Esenyut’ta uyuşturucu satışı yapan 2 grup arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yaşandığı belirlendi ve uyuşturucudan hapis cezası bulunan Ömer Akıcı tutuklandı. Olaydan sonra yakalanan Suat Dinçer, Celal Sancar ve Hüseyin Akbay da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Suat Dinçer ile Ömer Akıcı arasında anlaşmazlık olduğu ve olay günü Dinçer’in kiraladığı araçla Celal Sancar ve Hüseyin Akbay’ın birlikte geldiği anlatıldı. İddianamede Suat Dinçer’in Ömer Akıcı’yı görmesi üzerine ateş ettiği, atışlardan birinin Fırat Kıpçak’a isabet ederek hayatını kaybetmesine neden olduğu aktarıldı. Üç şüphelinin ‘olası kasıt ile çocuğu öldürme’, ‘olası kasıt ile mala zarar verme’ ve ‘adam öldürmeye teşebbüs suçlarından’ 21.5 yıl ve müebbet hapis, olay günü telefonunu Celal Sancar’a veren Recep Karakuş’un ise ‘adam öldürmeye teşebbüs suçundan’ 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:37
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