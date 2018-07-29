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Filistin Direnişinin sembol ismi Ahed et-Temimi'den çok önemli açıklama!

Filistin direnişinin sembol ismi Ahed et-Temimi serbest kaldıktan sonra kameralar karşısına geçti.

29 Temmuz 2018 Pazar 16:13
Filistin Direnişinin sembol ismi Ahed et-Temimi'den çok önemli açıklama!

Terör devleti İsrail tarafından bu sabah serbest bırakılan Filistin direnişinin sembol ismi Ahed et-Temimi, kameraların karşısına geçerek çok önemli mesajlar verdi. 

Filistin özgüreşene kadar mücadelesinin süreceğini ifade eden Temimi, "Güç halkın elindedir. Geleceğimizi halkın direnişi belirleyecektir." dedi.

Ahed et-Tamimi üzerindeki en büyük baskının eğitimini tamamlayamacayak olması olduğunu belirtirken, İsrail sembolünün karşısında direnen isimlerden olmanın gururunu yaşadığını belirtti. Yapılacak bütün baskılara rağmen İşgalci yönetime direnip eğitim almaya devam ettiklerini dile getirdi.

İsrail'in Filistinli gençlerin eğitim almasını engellemeye çalışmasına rağmen İsrail hapishanelerini bile eğitim yuvasına çevirdiklerini belirtti.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 16:13
  1. Ahed Tamimi
  2. filistin direnişi
  3. açıklama

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