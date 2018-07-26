Cesur Kız Ahed özgürlüğe gün sayıyor

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

İşgalci İsrail’in bir Siyonist askerine tokat attığı gerekçesiyle 1 Aralık’ta gözaltına alıp 8 ay hapis verdiği “Cesur Kız” lakaplı Ahed Tamimi, özgürlük için gün sayıyor... Yaklaşık 7 aydır hapiste olan Ahed Tamimi’nin babası Bassem Tamimi, kızının pazar günü 21 gün erken tahliye edilebileceğini açıkladı. Normalde 19 Ağustos’ta cezası dolacak olan ‘Cesur Kız’ın İsrail makamlarınca erken bırakılacağı bildirildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, “Tutuklanmasını doğru bulmadığım için Ahed Tamimi’nin serbest bırakılmasını bir lütuf olarak görmüyorum. 16 Yaşındaki bir çocuğun 8 ay boyunca özgürlüğünün elinden alınması insanlık dışı bir şeydir. Evini, bahçesini, devletini elinden almaya çalışan İsrail’e karşı yumruğunu kaldırdı, direndi diye Ahed’i hapseden bir devlet var. Umarım Pazar günü bırakacağım deyip tekrar bir uzatma yoluna gitmez çünkü İsrail bunu daha önce çok yaptı” dedi.

“TAMİMİ SERBEST BIRAKILMAYABİLİR”

İHH İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay da, “Pazar günü serbest bırakılacağı söyleniyor ama bu konuda çok ümitli değilim. İsrail’in daha önce ne yaptığını gördük o yüzden tutukluluğunu devam ettirebilir” ifadesini kullandı.