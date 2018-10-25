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Cesur kız Ahed et-Temimi: Bizim için de özgürlük günü gelecek

Filistin direnişinin sembol isimlerinden biri haline gelen cesur kız Ahed et-Temimi, önemli açıklamalar yaptı. Temimi,"İşgal edilip de özgür olmayan bir ülke yok. Bizim için de özgürlük günü gelecek." dedi.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:51
Cesur kız Ahed et-Temimi: Bizim için de özgürlük günü gelecek

Filistin direnişinin sembol isimlerinden biri haline gelen Ahed et-Temimi, İslam Konferansı Gençlik Forumu - Diyalog ve İşbirliği (İKGF-Dİ) 3. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği İstanbul'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkının mesajını Türk halkına ulaştırmak için sempozyumda ülkesiyle ilgili konuştuğunu anlattı.

İsrail hapishanelerindeki uygulamaları da aktaran Temimi, "Kimileri fiziksel işkence kimileri de hem psikolojik hem de fiziksel işkence görüyor. Hapishane yönetiminden de yemeklerini azaltarak ve bir şeyler öğrenmelerini engelleyerek esirlere büyük baskı var. Zaten hapishane insanın özgürlüğünü elinden alan dört duvar arasında küçük bir alan." diye konuştu.

Ahed et-Temimi, soruşturmalarda kullanılan baskı yöntemleri de olduğunu ifade ederek, "Uygulanan kötü muameleden birçoğu soruşturma esnasında şehit oluyor." dedi.

Temimi, Filistin davasında çözümün sömürü ve işgali durdurmak ve Müslüman, Hristiyan ve Yahudi'ye güzel bir hayat sunmak olduğunu kaydederek, siyonizm ve sömürüye karşı olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin, Filistin ve halkına destek olduğunu anlatan Temimi, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Filistin davasındaki duruşu için teşekkür ederiz. Tabii ki Filistin halkı Türkiye'yi çok seviyor. İstanbul da güzel bir şehir ve insanları çok iyi, Filistin'i çok seviyorlar, davamızla ilgililer. Herkesin birlik olmasını, halkların birleşmesini ve bu işgalin sonlandırılmasını temenni ediyorum. İşgal edilip de özgür olmayan bir ülke yok. Bizim için de özgürlük günü gelecek."

Ahed'in babası Basim et-Temimi de Filistin davasının Arap ve Müslümanların davası olduğunu dile getirerek, Türk halkının bu meseleyle ilgilenmesinin birinci derecede hem insani hem de dini bir görev olduğunu kaydetti.

"Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi

Evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görüntüleri yayınlanan Ahed et-Temimi, İsrail askerlerine saldırı ile suçlanmıştı. Temimi, 2012'de de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

2017'de gözaltına alınan Ahed ve annesi, 8 aylık tutukluluk süresinin ardından 29 Temmuz'da serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 11:51
  1. İstanbul
  2. Filistin
  3. filistin direnişi
  4. Ahed et-Temimi
  5. Açıklama

YORUM YAZ

  • hmzhmz33 dk önce
    Acaba, neden Ahed et-Temimi adlı kız gündemde diğer müslüman filistinli kız yok? Ahed et-Temimi sol görüşlü olduğu için mi?
  • CanCan38 dk önce
    yahudi ajanı bu kız. komunist şenliklere katılmıştı.
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