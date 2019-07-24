“Cesur bir poz!”

Abdülvasih Duran

Değerler, bir milletin temel taşlarıdır. Eğer bu değerler unutulur veya anlamı dışında kullanılırsa o millet manen çöker. Değerler, kaynağını Dinden ve güzel olan geleneklerden alır.

Bizim milletimizin de çok güzel değerleri vardır. Bu değerler başka medeniyetlere de örnek olmuştur. Örneğin bir yabancı düşünür der ki, “Biz ticareti geliştirdik. Dürüstlüğü de İslam dininden aldık. Böylece “Dürüst Ticaret” diye bir değerimiz oldu ve böylece hepimiz rahat ettik. Bu yabancı düşünürün dediği gibi ticaretin yanına dürüstlüğü eklemezseniz o ticaret fayda yerine zararlı bir hale gelir. Dolandırıcılık, sahtekarlık, yalan, dolan v.b. ile yapılan ticaret fayda yerine adeta bir işkenceye dönüşür.

Dinimizin bizlere kazandırdığı çok güzel değerler vardır. Örneğin: Dürüstlük, güvenilir olmak, iffet ve haya, adil olmak, kanaatkar olmak, tevazu, sabır, sevgi ve saygı, merhamet ve şefkat, cesaret v.b. bu kavramların her biri bizi birbirimize kenetleyen ve bağlayan manevi bağlardır.

Ancak ne yazık ki bu kavramların bir kısmı -bilerek ve kasıtlı olarak-manaları bozulmaya ve içleri boşaltılmaya çalışılmaktadır. Örneğin “CESARET” kelimesini ele alalım. Cesaret, zor veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin korkmaması ve kendine güvenmesi demektir. 15 Temmuz gecesi halkımızın tank ve toplara karşı sadece iman gücüyle karşı koyması buna en güzel örnektir.

Cesaret her müslümanda bulunması gereken bir fazilettir. Herhangi bir şekilde haksızlığa uğradığında veya bir zorbalıkla karşılaştığında boyun eğmemesidir. Kur’an bizlere, din, vatan, millet, bayrak, namus ve şeref düşmanlarına karşı güçlü bir duruşu emretmektedir: “Ey İman edenler! Sizden kim dininden dönerse Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihat ederler. Hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah’ın bir lütfudur. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir”(Maide, 54).

Her konuda bizlere örnek olan Resulullah’ta (sav) cesaretin güzel örneklerini görüyoruz. Kendisini Hak yoldan vazgeçirmeye çalışan müşriklere şöyle demişti: ”Ben, Allah tarafından gönderildim, kendiliğimden bir şey söylemiyorum. Allah’a yemin ederim ki bu görevimden dönmem için Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime koysalar yine de vazgeçmem. Allah ya onu galip kılar yahut da ben bu yolda yok olur giderim”.

Abdullah b. Ömer (ra): ”Resulullah Efendimizden (sav) daha yiğit, daha kuvvetli, daha şecaatli (cesur) bir kimse görmedim” demiştir. Hz. Ali (ra) der ki: ”Biz Bedir Gazvesinde Resulullah’a sığınıyorduk. O gün kendileri insanların en cesur ve metanetli olanı idi.” Cesur/Cesaret kelimesi bu kadar önemli ve değerli iken maalesef günümüz de bir kısım medyanın sayfa ve ekranların da tamamen anlamının dışında ve ahlaksız pozlar için kullanıldığını görüyoruz.

Açık saçık poz veren bir kadın resminin altına “CESUR BİR POZ” yazılabiliyor. Veya her tarafını teşhir eden bir kadın fotoğrafının altına “CÖMERTÇE BİR POZ” denilebiliyor.

İbni Haldun başta olmak üzere birçok düşünürün dediği gibi “Bir milleti yıkmak istiyorsanız dilini bozun. Kavramlar anlamını yitirince hukuk bozulur. Hukuk bozulunca artık hak ve adalet diye bir şey kalmaz”.

15 Temmuz’un yıldönümünü idrak ettiğimiz bugünlerde kavramlarımıza daha çok sahip çıkmamız lazım.

- “Cesaret” ve “Cömertlik” ahlaksızca verilen pozların adı değildir.

- “Cesaret” bir milletin ihanete geçit vermeyişidir.

- “Cesaret” bir milletin tekrar ayağa kalkışıdır, şahlanışıdır, vatanına ve milletine sahip çıkışıdır.

- “Cesaret” bu milletin ülkesine göz dikenlerin emellerini kursaklarında bırakışının adıdır.