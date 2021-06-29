Cesna 172 tipi eğitim uçağı hangi ülkenin? Cesna 172 uçağı teknik özelikleri neler?
Bursa'da Cesna 172 tipi bir eğitim uçağı, havalimanına yaklaşırken, karşısındaki bir meyve bahçesine mecburi iniş yaparken, Cesna 172 tipi bir eğitim uçağının inişi sırasında uçakta maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Yürekleri ağza getiren bu kaza sonrası Cesna 172 tipi eğitim uçağı hangi ülkenin? Cesna 172 uçağı özelikleri neler? soruları da sorgulanır oldu. İşte Cesna 172 özellikleri.
Cessna 172 Skyhawk 4 kişilik, yüksek kanatlı, tek motorlu Cessna modelidir. Dünyanın en çok üretilen popüler eğitim uçağıdır. İlk kez 1956 yılında üretilmeye başlandı. Cessna bu uçakta ilk kez tricycle iniş takımı sistemini kullandı. 2 adet gövdede, 1 adet de burunda motorun altına yerleştirilmiş tricycle iniş takımı sistemi Cessna için yeni bir sistemdi. İlk kalkışını 1955 yılında yapan C172, ilk yılında 1400 adet üretildi.
Omni-Vision tasarıma sahip uçak, arkasında pencere barındıran ender modellerdendir. Böylece pilot arkasını da görebilmektedir. Yeni nesil C172'ler Garmin G1000 glass kokpitli üretilmektedir.
Cesna 172 uçağı teknik özelikleri neler?
Teknik özelikleri
Personel sayısı=1
Yolcu Kapasitesi=3 yolcu
Uzunluk=8.28 m
Kanat Uzunluğu=11.0 m
Yükseklik=2.72 m
Kanat Profili= NACA 2412 (modified)
Boş Ağırlık=736 kg
Taşıma Kapasitesi=376 kg
Kalkış Ağırlığı=1,113 kg
Kanat Ağırlığı=14.1 lb/ft² (68.8 kg/m²)
Ağırlık Güç Oranı:15.3 lb/hp (9.25 kg/kW)
Motor=Lycoming IO-360-L2A
Pervane Tipi=flat-4 engine
Pervane adedi=1
Motor Gücü=160 hp (beygir)
Güç Devri= 2,400 rpm
Uçuş Hızı (Kias)=123 knot
Uçuş Hızı=141 mph, 228 km/sa
Full Flap Stal Hızı=38 mph, 61 km/sa
Flap Kullanmadan Stal Hızı=51 mph, 81 km/sa
Azami Menzili=10,000 ft'te (3,040 m) %60 güçle 790 mi, 1,272 km, 687 nm
Azami irtifa=13,500 ft, 4,116 m
Tırmanma Hızı=720 ft/min, 3.7 m/s