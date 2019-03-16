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Çeşme’yi birleştiren yemek

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi’nin düzenlediği yemek, 5 siyasi parti temsilcisi, 3 belediye başkan adayı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla, birlik ve beraberlik görüntüsü verdi.

16 Mart 2019 Cumartesi 13:48
Çeşme’yi birleştiren yemek

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi’nin düzenlediği yemek, 5 siyasi parti temsilcisi, 3 belediye başkan adayı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla, birlik ve beraberlik görüntüsü verdi.


Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi’nin düzenlediği geleneksel yemekte, birlik ve beraberlik mesajı verildi. Yemeğe, 5 siyasi parti temsilcisi, 3 belediye başkan adayı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldı.


Geniş katılımlı yemekte bir konuşma yapan Çeşme Belediyesi Başkan Vekili Banu Ayhan, "Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi’nin düzenlediği birlik ve dayanışma yemeğinde sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Bizleri bir araya getiren derneğin değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.


Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu da yaptığı konuşmada, geleneksel yemeği her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yaptıklarını belirterek, "Amacının dışında bir gece olduğunu düşünerek, yemeğimizi ileri bir tarihe aldık; çünkü 8 Mart, bizim inancımızdaki Kerbela gibi bir gündü. 8 Mart 1857’de katledilen kadın işçilerin anıldığı ve onların mücadelelerini anmak için, Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilan edildiği bir gündü. Bu anlamlı günde eğlence yapmak bizi rahatsız etti. O nedenle yemeğimizi bugüne aldık" diyerek geleneksel yemeğin gününün değişme nedenini açıkladı.


Konuşmasında Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen katliamı da kınayan Mutlu, "Dünyanın bir ucunda bir katliam gerçekleşti. İnsanlar inançlarından dolayı ötekileştirilerek, 2 camiyesilahlı saldırı düzenlendi ve çok sayıda insan katledildi. İnançları nedeniyle katledilen canlarımıza Hak’tan rahmet diliyoruz. Pir Sultan Derneği olarak, bu acıyı en iyi bilenlerdeniz . ’Sen benim gibi inanmıyorsun’ diye 2 Temmuz 1993 günü 33 canımız katledildi" diye konuştu.


Birlik ve beraberlik görüntüsü veren geleneksel yemek, oyunlarla, halaylarla gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:48
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