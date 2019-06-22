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Çeşme’yi "Alabaş" ile tanıştırdı

Tarlasında yetiştirdiği organik ürünlerle tanınan Mete Varlı, Çeşme’de yeni yeni keşfedilen Alabaş’ı tarlasında yetiştirerek satmaya başladı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:20
Çeşme’yi "Alabaş" ile tanıştırdı

Tarlasında yetiştirdiği organik ürünlerle tanınan Mete Varlı, Çeşme’de yeni yeni keşfedilen Alabaş’ı tarlasında yetiştirerek satmaya başladı.


Farklı yörelerde yer lahanası, cehennem topuzu, alabaş turpu olarak anılan, açık yeşil ve mor olmak üzere iki farklı renkte olan Alabaş’ı, Ulusoy Tır Parkı’nın yanındaki tarlasında yetiştirmeye başlayan 72 yaşındaki Mete Varlı, vitamin ve mineral zenginliği ile çok faydalı olduğunu belirttiği Alabaş’ı Çeşme’lilerle tanıştırdığı için çok mutlu olduğunu söyledi.


İnsan vücudu için gerekli besin lifleri açısından oldukça zengin olan Alabaş’ı Çeşme’de şu anda sadece kendisinin yetiştirdiğini ifade eden Varlı, A, B ve C vitaminleri açısından zengin olan Alabaş’ın; kalsiyum, potasyum, fosfor ve demir gibi mineralleri de içerdiğini belirtti. Varlı, bu vitamin ve mineral zenginliğinin yanı sıra antioksidan özelliği de olan Alabaş’ın; tansiyonu dengeleme, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltma, kanserli hücrelerin oluşması, var olanlarınsa büyüyüp yayılması riskini en aza indirme, böbrek sağlığını korumada ve iyileştirmede olumlu etkileri olduğunu da açıkladı.



Salatası yapılıyor


Mete Varlı, Alabaş’ın turp gibi dilimlenerek, zeytinyağı ve limonla tüketilebileceği gibi, rendelenerek de salata gibi yenilebileceğini belirtti. Alabaş’ın yapraklarının da salatalara eklenebileceğini söyleyen Varlı, ayrıca yapraklarından sarmada yapılabileceğini ifade etti.


Varlı, Ege mutfağının eşsiz lezzetlerinden birisi olan ve sarması yapılan kabak çiçeğini de yetiştirdiğini ve Çeşme’deki restoranlara verdiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:20
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