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Çeşmenin başında susuz kalmak...

Malumunuz bilgi çağında yaşıyoruz. Her adım başı bir bilgine rastlamamak ne mümkün. Herkes her şeyi biliyor. Yorum yapmakta üstümüze yok. Lakin büyük bir çelişki var ki bildiklerimizi uygulama konusunda yeteri kadar gayret göstermiyoruz. Bu durum ise kuru bilgilerin laf kalabalığında sahne almasından öteye geçemiyor.

25 Eylül 2018 Salı 13:36
Çeşmenin başında susuz kalmak...

 Nesibe Aldemir  Okur Postası  Malumunuz bilgi çağında yaşıyoruz. Her adım başı bir bilgine rastlamamak ne mümkün.

Herkes her şeyi biliyor. Yorum yapmakta üstümüze yok. Lakin büyük bir çelişki var ki bildiklerimizi uygulama konusunda yeteri kadar gayret göstermiyoruz. Bu durum ise kuru bilgilerin laf kalabalığında sahne almasından öteye geçemiyor.

Okumak önemli, bunu yediden yetmişe bilmeyenimiz yok. Fakat çocuklarımıza oku derken bizler sosyal medyanın dalgalarında sörf yapıyorsak işte burada sıkıntı var demektir. Bildiklerimizi uygulamak bir yere dursun söylediklerimizi yapamamak sözümüzü özünden koparıyor.

Bir başka örnek verecek olursak, çevreyi temiz tutmak, doğayı korumak anaokulu öğrencilerinden tutun da yüksekokul mezunlarına kadar herkesin ve her kesimin bildiği bir gerçek. Peki, bunu bilmeyenimiz yokken neden sokaklar kirleniyor diye bir soru geliyor akla? İşte yine biliyoruz, söylüyoruz lakin uygulamak işimize gelmiyor.

Sağlığa zararlı ürünleri bile bile kullanmak da başka bir örnek. İnsanı ölüme kadar sürükleyen hasta ederek süründüren bu ürünlerin sağlığa zararlı olduğunu biliyoruz, dile getiriyoruz lakin uygulamakta irademize yenik düşüyoruz.

Hayat tüm bu örneklerin birçoğundan ibaret.

Bile bile yapılan seçeneklerin olumsuz sonuçlarına katlanarak yaşamayı alışkanlık haline getirmişiz. Oysa bilgi sürekli akan bir çeşme gibidir. Ona ulaşmak için kimi zaman öğrenme dürtüsü ve merak duygusunun etkisiyle büyük bir çaba gösteririz. Kimi zaman ise hazır olarak elimize sunulur. Aslında o çeşmenin başına varmak çok zor değildir. Hatta ömür nice çeşmelerin ve pınarların başında geçer.

Bugün artık bilmek ve öğrenmek hiçbir devirde olmadığı kadar demokratikleşti. Bilgi her zaman ve kolay ulaşılabilinir durumda. Eğitim olanakları isteyen herkese açık durumda. Artık her yaştaki kişiler kendi koşullarına göre uygun bir eğitim merkezi bularak isteğini kolayca öğrenebilir. Tabiri caizse adım başı bir çeşme bulmak hiç de zor değil. Lakin çeşmenin başına vararak ondan yararlanmak herkesin kârı değil.

Bildiklerimizi uygulamamıza engel olan bazı nedenler vardır.Bunlardan en önemlisi vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımızdır. Alışkanlıkları terk etmek aşılması zor yüksek ve engebeli dağlar gibidir. Bunu başarabilmek zor da olsa bu dağları aşarak alışkanlıklardan sıyrılmak zirvedeki çeşmenin suyundan tatmamıza vesile olacaktır.

Bildiklerimizi uygulamamıza engel olan bir başka neden de değişimin getirdiği yeniliklere hazır olmamaktır. Biraz cesaret ile zirvedeki çeşmenin suyundan tadarak belki de başarının anahtarını elde edeceğiz.

Bir neden daha var değinmek istediğim; rahatımız kaçmasın düşüncesi.Bildiklerimizi uygulamaktan kaçmamıza neden olan engellerden biri de rahatıma değmeyin anlayışıdır. Öyle ki çeşmenin başında olmamıza rağmen bir bardak suyundan içmekten aciziz. Her şeyi bilmek fakat işimize geldiği gibi yaşamak.

Sözün kısası değerli dostlar, önemli olan bildiklerimizi hayatımıza aksettirmek yani çeşmenin suyundan istifade edebilmektir. Aksi takdirde yaşanan bir hayat çeşmenin başında susuz kalarak geçecektir. Selam ve dua ile Allah’a emanet olunuz.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 13:36
  1. bilgi çağı
  2. bilgi kirliliği
  3. Okur Postası

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