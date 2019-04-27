Çeşme’de üzücü kaza: 1 ölü İzmir’in Çeşme ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında Yüksek Mimar Atilla Koçanoğulları hayatını kaybetti.

İzmir’in Çeşme ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında Yüksek Mimar Atilla Koçanoğulları hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 09.45 sıralarında Alaçatı Çamlık yoldan Ilıca istikametine seyir olan Yüksek Mimar Atilla Koçanoğulları’nın (74) kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Yere düşerek başında kaskı olmasına rağmen kaldırıma çarptıktan sonra bilincini kaybeden Koçanoğulları, önce Çeşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Hastanesine (DEÜ) sevk edilen Atilla Koçanoğulları, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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