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Çeşme’de turizmcilerin rezidence isyanı

İzmir’de, Çeşme Belediyesi meclis üyesi ve turizmci Abdullah Aküzüm, ilçede mantar gibi çoğalan rezidence yapılara tepki göstererek, "Şimdi sırada Aya Saranda var.

14 Şubat 2019 Perşembe 18:18
Çeşme’de turizmcilerin rezidence isyanı

İzmir’de, Çeşme Belediyesi meclis üyesi ve turizmci Abdullah Aküzüm, ilçede mantar gibi çoğalan rezidence yapılara tepki göstererek, "Şimdi sırada Aya Saranda var. Ankara’dan otel ruhsatı alarak Çeşme’de rezidence yapanlar şimdi gözlerini Aya Saranda bölgesine çevirdiler" diyerek tepkisini dile getirdi.



Çeşme’nin rezidence problemi bir kez daha gündeme geldi. İlçenin bölgelerinden biri olan Aya Saranda bölgesinde, otel ruhsatı ile rezidence yapımına başlanması turizmcilerin tepkisine neden oldu. Çeşme’nin geleceği için bu yapıların durdurulması gerektiğini söyleyen Çeşme Belediyesi meclis üyesi ve turizmci Abdullah Aküzüm, "Bu yalnızca turizmcilerin değil tüm Çeşmelilerin sorunu. Bu talana ’dur’ demek için önce siyasilerin sonra da tüm sivil toplum kuruluşlarının harekete geçmesi gerekiyor. Şimdi sırada Aya Saranda var. Ankara’dan otel ruhsatı alarak Çeşme’de rezidence yapanlar şimdi gözlerini Aya Saranda bölgesine çevirdiler" dedi.



Çeşme’ninturizm alanı ilan edildiğini ve bölge insanının turizm sektöründen geçindiğini dile getiren Aküzüm, "Çeşme’de herkes turizmden geçiniyor. Bunun da bir planlaması vardır. Eğer Çeşme’de nitelikli yatak sayısı 40 bin olursa sezonu 8 aya çıkarırız. Şimdi ise 20 bin yatak civarında bir kapasiteye sahibiz. Bir acente para kazanması için haftada bin 500 kişiyi getirmesi gerekiyor ki uçak parasını çıkarabilsin. Bu işin kilit noktası da acentelerin uçakları bir yıl önceden kiralamaya başlamaları. Turizm adına her türlü kolaylıktan faydalanacaksın, sonra da rezidence yapıp bunları satacaksın. Çeşme için bütün tehlike burada başlıyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 18:18
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