0553 313 94 23

Çeşme’de siyasi parti başkanlarını buluşturan kahvaltı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şubesinin düzenlediği kahvaltıya, çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi katıldı.

09 Temmuz 2019 Salı 17:15
Çeşme’de siyasi parti başkanlarını buluşturan kahvaltı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şubesinin düzenlediği kahvaltıya, çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi katıldı.


Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şubesi, bir kahvaltı programı düzenledi. Programda, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Mehmet Bilgiç ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran birer konuşma yaptı.


Programa ayrıca, çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcisinin katılması dikkat çekti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağanak yağış sele neden oldu
    1. Sağanak yağış sele neden oldu
    2. İklimlendirme sektöründen Afrika atağı
    3. "Türkiye'de yapmak istediklerini..
    4. Eski emniyet müdürüne FETÖ’den 13 yıl..
    5. Ev sahibiyle karşılaşan hırsızlık..
    6. Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki..
    7. Suudi Arabistan'dan hac ibadetinde..
    8. Bingöllüler Derneği’nden Başkan..
    9. Yemen'de işler karışıyor! Husiler 31..
    10. Mandela'nın torunundan İsrail'e..
    11. Başkan Sarıkurt taksi esnafını ağırladı
    12. AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş..
    13. Çorlu’da minikler satranç şenliği..
    14. Emre Mor kimdir nereli? Emre Mor..
    15. Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı..
    16. AVM’de "Muhacirden Ensar’a,15 Temmuz..
    17. Gölbaşı’nda saman yüklü tır devrildi
    18. Doğada diyabet okulu başladı
    19. Seyir halindeki otobüs bir anda alev..
    20. Gölbaşı’nda hacı adayları kutsal..
    21. Çin, Sri Lanka’ya savaş gemisi hediye..
    22. Kamyonetin çarptığı yaya öldü
    23. Yeni basın kartlarının dağıtımına..
    24. Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız..
    25. Geleceğin eğitimcilerden hayvan..
    26. Sokakta kalan yaşlı adama belediye..
    27. Balıkesir'de 51 düzensiz göçmen..
    28. Rusya'dan Avrupa'ya eleştiri İran'a..
    29. Araban Ovası’nın verimli toprakları..
    30. JGK Sağlık Bilimleri Üniversitesi..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler