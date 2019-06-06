0553 313 94 23

Çeşme’de oteller de plajlar da doldu taştı

9 günlük bayram tatili, Çeşme’de bayram bereketi yaşattı.

06 Haziran 2019 Perşembe 10:52
Çeşme’de oteller de plajlar da doldu taştı

9 günlük bayram tatili, Çeşme’de bayram bereketi yaşattı. Oteller, kafeler, restoranlar, Çeşme ve Alaçatı çarşısı tatilcilerle dolup taşarken, plajlar da ise adım atacak yer kalmadı.


Geçtiğimiz Cumartesi gününden itibaren tatilciler, Çeşme’ye akın ederken, Ramazan Bayramı’nın 2. gününde ise Çeşme’de adeta tatilci patlaması yaşandı. Aileleri ve yakınlarıyla bayramlaşan çok sayıda kişi, havanın da sıcak olması nedeniyle Çeşme’ye ve ünlü plajları ile koylarına akın etti.


Bu yıldan itibaren 10 yıllığına Çeşme Belediyesi tarafından işletilmeye başlanan Çeşme’nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı, tatilcilerin en çok tercih ettiği plaj oldu. Çeşme Belediyesi’nin aldığı kararla, Ilıca Plajı’ndan şezlong ve şemsiyeler kaldırılırken, tatilciler kendi şemsiyeleri ve havluları ile gelerek, 2 kilometrelik geniş kumsalı tamamen doldurdular. Ilıca Plajı’nın bir bölümünün engellilere tahsis edilmesi de memnuniyetle karşılandı. Plaj da çok sayıda belediye zabıtası görev yaparken, plajda mangal yakılmasına, karpuz, kavun kesilmesine, çadır kurulmasına ve seyyar satıcıların satış yapmalarına izin vermediler.


Ancak dünyaca tanınan Ilıca Plajı’nın hemen yanında yer alan Orman Kampı ise bu yıl da Çeşme’ye yakışmayan görüntülere sahne oldu. Orman Kampı’nın içinden etrafa yayılan mangal kokuları, yol üstündeki tel örgülere ve ağaç dallarına asılan giysiler ve havlular kötü görüntüye neden olurken, yüksek sesli müzik ise hem çevredeki evlerde oturanları, hem de Ilıca Plajı’nda güneşlenip, serinlemeye çalışanları rahatsız etti.



Pırlanta Halk Plajı da doldu


Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından halk plajı olarak işletilmeye başlanan ve açılışı geçtiğimiz gün Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan tarafından yapılan Pırlanta Halk Plajı da tatilcilerle doldu.



Delikli Koy ve Kleopatra Koyu çadırlarla doldu


Bazı tatilciler ise Alaçatı tarafındaki Delikli Koy ve Kleopatra Koyu’na akın ederek, çadır kurdular. Son yıllarda tatilciler tarafından keşfedilen iki koy da, daha gözlerden uzak tatil yapmak ve çadır kurmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Denizinin temizliği ve serinliğini tercih eden bazı tatilciler de özel araçlarıyla geldikleri koylarda, denizin tadını çıkarıyorlar. Alaçatı Sörf Merkezi de sörf meraklılarının akın ettiği yer olurken, rüzgarın hızının çok düşük olması nedeniyle çok sayıda kişi sörf yapamadı.



Yollar ve kavşaklarda trafik sıkışıklığı yaşandı


Çeşme’deki aşırı yoğunluk, birçok kavşakta ve yolda ise trafik tıkanıklıklarına yol açtı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, tıkanan yolları ve kavşakları açabilmek için sık sık müdahale etmek zorunda kaldı.



Yoğunluk esnafı sevindirdi


Gün boyu Çeşme’nin plajlarında ve koylarında denize girerek serinleyen tatilciler, akşam saatlerinde ise, Çeşme ve Alaçatı çarşısını dolaşarak, alış veriş yaptılar. Çeşme’nin ünlü kumrusu ve sakızlı dondurması ise, tatilcilerin tercihlerinin başında geldi. Kafelerde neredeyse oturacak yer kalmazken, balık restoranlarda yemek yemeyi tercih eden tatilciler, gecenin geç saatlerine kadar oturdular.


Eğlence mekanlarını tercih eden tatilciler ise Alaçatı’daki mekanları ve Beach Club’ları doldurdular. Çok sayıda sanatçının sahne aldığı mekanlardaki eğlence, gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Ancak Alaçatı’daki müzik sesinin yüksekliği yine çok sayıda şikayete neden oldu.



4 günde 4 bin kişi Sakız Adası’na gitti


Öte yandan, feribotla 20 dakika uzaklıktaki Yunanistan’ın Sakız Adası, bu bayram tatilinde de Türk tatilcilerin akınına uğradı. 9 günlük bayram tatilinin ilk dört gününde, 4 binin üzerinde tatilci, bayram tatilini Sakız Adası’nda geçirmeyi tercih etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 10:52
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çatıdan su değil, dolu aktı
    1. Çatıdan su değil, dolu aktı
    2. "Necip Fazıl'a ilk kavuşan Cahit Bey..
    3. (Özel) Çöpçatan tepede kısmet aradılar
    4. Partiler bayramlaştı
    5. Otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
    6. Pekcan ve Varank'tan Japonya'ya..
    7. Asya borsaları
    8. Türk şirketi ABD otellerine teknoloji..
    9. Trüf mantarında hedef 350 milyon..
    10. Kişi başı tasarruflar 15 bin liraya..
    11. Beyşehir’de Osmanlı bayram yemeği..
    12. Arseven’den “dışa” ve “içe” dönük..
    13. Yusuf Goncagül'den Zarifoğlu şiirine..
    14. Yıldırım düşme anını görüntüledi
    15. Türkiye ve İran ABD planlarına..
    16. Engelli bireylere kuaförlük hizmeti
    17. Kocaeli'de depo yangını
    18. NBA’de Toronto, Warriors karşısında..
    19. Almanya'da fabrika siparişleri nisanda..
    20. "Evde hep bir daktilo sesi vardı"
    21. Vali Pehlivan huzurevinde kalan..
    22. "Babamla uzun uzun konuşmak isterdim"
    23. Uluslararası öğrenciler Eskişehir’de..
    24. Çeşme’de oteller de plajlar da doldu..
    25. Sakarya'da denize giren genç boğuldu
    26. Mersin'de dolandırıcılık operasyonu
    27. Kanal borusuna sıkışan inek kurtarıldı
    28. Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci,..
    29. Bakan Varank, "İstanbul’daki..
    30. Emekliler ne kadar zam alacak? Son..
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Ünlü şarkıcı Diriliş Ertuğrul vesilesiyle Müslüman oldu!
    Ünlü şarkıcı Diriliş Ertuğrul vesilesiyle Müslüman oldu!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi