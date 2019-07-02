0553 313 94 23

Çeşme’de Kabotaj Bayramı yarışlarla kutlandı

Çeşme Liman Başkanlığı ve Çeşme Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında; yüzme yarışları, halat çekme yarışması, tabak çıkarma ve yağlı direk yarışması düzenlendi.

02 Temmuz 2019 Salı 10:36
Çeşme’de Kabotaj Bayramı yarışlarla kutlandı

Çeşme Liman Başkanlığı ve Çeşme Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında; yüzme yarışları, halat çekme yarışması, tabak çıkarma ve yağlı direk yarışması düzenlendi.


Deniz Ticaret Odası, Çeşme Marina, Çeşme Denizciler Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Ulusoy ve Derin Doğa Dalış Merkezi’nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinliğe; Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Özyeğin, Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, Sahil Güvenlik Bot Komutanları, Çeşme Liman Başkan vekili Eray Aykanat, Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi Müdürü Celal Ulaş, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Denizciler Derneği Başkanı İsmail Porsuk, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.


Osman Kabasakal’ın sunuculuğunu gerçekleştirdiği yarışların tüm kategorilerindeki kazananlara Çeşme Belediyesi tarafından altın armağan edilirken, ayrıca madalya ve Reis Yatçılık şirketi tarafından kol saati de hediye edildi.


18 yaş altı erkekler yüzme kategorisinde 1. Onur Carti olurken, 2. Egemen Yamacı, 3. Doğan Sezer oldu. Kazananların ödülleri Çeşme Liman Başkanı Eray Aykanat tarafından verildi. 18 yaş üstü yüzme yarışmasında; 1. Derya Tığlı, 2. Oktay İstanbul, 3. İsmet Konut ödüllerini İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Emin Yılmaz’dan aldı.


Tabak çıkarma yarışmasının kazananı Alper Karatepe ödülünü İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev’den aldı. Aynı zamanda yağlı direk yarışmasını da kazanan Karatepe ödülünü Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’dan aldı.


Halat çekme yarışmasında ise Alper Karatepe, Adem Onat, Muhittin Okan, Orhan Sebep ve Berke Aksoy’dan oluşan takım kazandı. Kazananlara ödülleri Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin tarafından verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:36
  1. doğa
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'tan transfer bombası Boateng
    1. Beşiktaş'tan transfer bombası Boateng
    2. Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de
    3. PSG, Pablo Sarabia'yı transfer etti
    4. Rus firması Sinop’ta oyuncak üretecek
    5. İzmit Belediyesi ot biçme..
    6. Kalp sağlığının anahtarı doğru..
    7. Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe’de!
    8. "Yeşilçam'ın güldüren yüzü: Kemal Sunal"
    9. Halk Kart’a 5. Dönem başvuruları..
    10. Kahramanmaraş’ta Aydın zeytinyağına..
    11. Fenerbahçe son dakika transfer..
    12. Başkan Büyükakın, Darıca Askeri..
    13. Resmen açıklandı! Emre Belözoğlu..
    14. Düğün konvoyunda “drift” pahalıya..
    15. Erzurum’da Milli Mücadele Ruhu..
    16. YPG/PKK, BM'deki skandalla çocukları..
    17. Yazın son trendleri Bodrum İç Mimari..
    18. Trafik kazasında 5 kişilik aile..
    19. Kosova’da 6 ayda 600 kilo uyuşturucu..
    20. Türkiye’den Birleşik Arap..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız