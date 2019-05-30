0553 313 94 23

"Çeşme’de her misafirimiz bütçesine uygun tatil yapabilecek"

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme esnafının bayram tatilinde ve yaz sezonunda tatilcileri en iyi şekilde ağırlamaya hazır olduğunu belirterek, "Çeşme’de her misafirimiz, bütçesine uygun tatil yapabilecek" dedi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:52
"Çeşme’de her misafirimiz bütçesine uygun tatil yapabilecek"

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme esnafının bayram tatilinde ve yaz sezonunda tatilcileri en iyi şekilde ağırlamaya hazır olduğunu belirterek, "Çeşme’de her misafirimiz, bütçesine uygun tatil yapabilecek" dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin iptal edilmesi ve 23 Haziran tarihinde tekrarlanacak olmasının esnafı biraz ürküttüğünü ancak Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması ile yüzlerinin güldüğünü ifade eden Osman Köfüncü, "Özellikle tatil yörelerindeki esnafın buna çok ihtiyacı vardı. Esnaflar olarak kışı çok zor geçirdik. Şimdi, sağlık ve huzur içinde, bol kazançlı bir sezon geçmesini bekliyoruz" dedi.



"Herkesin bütçesine uygun mekan mevcut"


Çeşme’de Esnaf Odası’na kayıtlı 2 bin esnaf ve Ticaret Odası’na kayıtlı çok sayıda esnaf olduğunu vurgulayan Köfüncü, "Çeşme esnafı, sezona tam olarak hazır. Esnafımızın, geçmiş yıllarda olduğu gibi bazı polemiklerle gündemde olmasını istemiyoruz. Çeşme’ye gelen her tatilcinin, kendi bütçesine yemek yiyebileceği, konaklayabileceği, eğlenebileceği yer mevcuttur. Tabi biz, denetimlerin daha sık olmasından yanayız. Fiyat etiketi ve fiyat tarifesi zorunluluğu var. Tüm esnafımızın bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Restoranlarda, balıkların kilo fiyatları mutlaka olmalı ve menülerde fiyatlar yazılı olmalı. Biz, esnaf olarak üzerimize düşen görevi yaparsak, Çeşme’de fiyat polemiğine yol açılmaz. Biz Esnaf Odası olarak, esnafımızla bu konuda görüşüyoruz. Çeşme esnafımız, güler yüzü ile, fiyat tarifesi ile görünür fiyat etiketleriyle, bayram tatilinde ve hemen ardından da yaz sezonu boyunca misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya hazır. Çeşme’ye gelecek her misafirimizin bütçesine uygun mekanlarımız mevcuttur" diye konuştu.


Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Köfüncü, Çeşme esnaf teşkilatı olarak, Çeşme ile ilgili her konuda katkı koymaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:52
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin’de inşaat halindeki bina çöktü: 2 ölü, 3 yaralı
    1. Çin’de inşaat halindeki bina çöktü: 2..
    2. Velilerle geleneksel iftar buluşması..
    3. Sigara vermeyince pompalı tüfekle..
    4. Malatya’da 6 bin 170 paket kaçak..
    5. Erzurum'da 166 Kıbrıs gazisine madalya..
    6. Yaşlı çift Ramazan Bayramı öncesi..
    7. Altının kilogramı 242 bin liraya..
    8. KPSS davası sanıklarına istenen ceza..
    9. Esenyurt’ta küçük kıza çarpıp ağır..
    10. 2010 yılında yapılan KPSS sorularının..
    11. PFDK'den Hasan Şaş'a 8 maç ceza
    12. Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
    13. Kayıp balıkçı 8 gündür aranıyor
    14. Sevgilisinin ‘ayrılalım’ demesinin..
    15. İzmit’in dört bir yanında çalışmalar..
    16. Yaşlı karı koca bayram öncesi evsiz..
    17. "Çeşme’de her misafirimiz bütçesine..
    18. Yargı Reformu Strateji Belgesi
    19. İTO Başkanı Avdagiç: "Öngörülebilir..
    20. Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan..
    21. İstanbul'da Dünya Kudüs Günü..
    22. Kayseri Şeker’den çiftçisine bayram..
    23. Damadını öldüren kayınbabaya müebbet..
    24. Ford Trucks, Avrupa’daki büyümesine..
    25. Erdoğan açıkladı! Feyzioğlu böyle mest..
    26. Voleybol Küçük Erkekler ve Kızlar..
    27. Kadının tüfekle vurulmasında 2..
    28. Putin’den çarpıcı açıklama!..
    29. TBMM’de ’Tunceli’ tartışması
    30. Rusya'nın uluslararası rezervleri 500..
    Eski CHP'li o isim parti kuruyor! Tarih verdi...
    Eski CHP'li o isim parti kuruyor! Tarih verdi...
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'