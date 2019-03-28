"Çeşme'de esas tehlike pazar çeşitliliği olmaması"

İZMİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çeşme'nin turizmde iyi bir başlangıç yaptığını, çıkış yakaladığını ancak gidişatının iyi olmadığını bildirdi.

Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Genç Turizmciler Ödül Töreni"ne katılan Ersoy, gençlerin turizm sektörüne ilgisinin çok değerli olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı ile turizmle ilgili meslek liselerinin geliştirilmesi, bunların kolej statüsüne getirilmesi için bir çalışma başlattıklarını dile getirerek gelecek seneden itibaren bu liselerin yavaş yavaş kolej statüsüne getirileceğini, gençlerin en az 3 lisan öğrenebilecekleri bir ortam hazırladıklarını söyledi.

Turizmin Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Ersoy, "2023'e de büyük hedefler belirledik. Gençlerin yardımıyla bu hedeflere erişeceğiz." dedi.

Bakan Ersoy, törende daha sonra dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Yarışmaya Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan katılan ve jüri özel ödülüne layık görülen öğrenciler de ödüllerini Bakan Ersoy'un elinden aldı.

-Sektör temsilcileriyle buluştu

Bakan Ersoy, daha sonra bir otelde turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Çeşme'yi iyi bildiğini, her sene tatile geldiğini kaydeden Ersoy, "Kaba tabirle 'Çeşme style' tatilciyim. Nasıl tatil yapıldığını biliyorum Alaçatı'da, Çeşme'de." dedi.

Bakan Ersoy, Çeşme'nin turizmde nerelerden geldiğini, nerelere gittiğini de çok iyi bildiğini ifade ederek, "Çeşme iyi bir başlangıç yaptı, güzel de bir çıkış yakaladı ama gidişatı iyi değil. Bu şekilde bırakırsak iyi bir gidişat öngörmüyorum Çeşme için. Sevindirici bir şey, herkesin bunun farkında olması, farkındalık oluşmuş. Hep beraber çalışıp düzelteceğiz doğru bir planlamayla çünkü geç kalınmışlık, bitmişlik yok. Alanlar müsait, yatırıma müsait. Doğruları tartışıp sizlerle birlikte karar verip hızlı bir şekilde yaparız." diye konuştu.

Çeşme'nin ana sıkıntısının sezonun 12 aya yayılmasıyla ilgili olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Sezon çok kısa burada. 60 gün ana sezondan bahsediyoruz. Onun dışında sizde pazar çeşitliliği yok, esas tehlike o. Ağırlıkta Türk misafir turizmde. Eğer pazar çeşitliliği yaratamazsanız, yabancı turistte çok ciddi bir çeşitlilik yaratamazsanız bir süre sonra Türk turisti de kaybedeceksiniz. Zaten sezonun kısa olmasının sebebi de pazar çeşitliliğinin olmaması, tek tip turiste hitap ediyor olması. Ağırlıklı olarak ona konsantre olmalıyız. Kalan alanları planlarken turistin de geleceği ortamı yaratmamız lazım. Nasıl yapılacağına yabancı değilim, yapabileceğimiz bir konu. Avantajlı yanınız İzmir havalimanından destek alıyor olmanız. Önemli olan havaalanı değil, önemli olan hava trafiğidir. Eğer hava trafiği oluşmazsa 10 havaalanı da yapsanız hiçbir fayda sağlayamazsınız. İzmir, hem Kuşadası'na, hem Çeşme'ye hem kendine hitap ettiği için hava trafiği açısından şanslı bir yer. Yeni açılacak butik, jet uçaklar için açılacak havalimanı bir standartın üstündeki misafirler için çok faydalı olacak, nitelikli turist açısından. Ama sürdürülebilir turizm ve sezonun 12 aya yayılması açısından sizin ihtiyacınız olan yer İzmir havalimanı. O da gayet modern, iyi. Çeşme ile arasındaki bağlantısı da çok modern. O açıdan da avantajlısınız."

Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Mustafa Cenger ise Alaçatı'nın turizmde lokomotif olduğunu ancak 5 yıldır irtifa kaybı yaşadığını belirtti.

Kış aylarındaki yoğunluğun gittikçe azaldığını aktaran Cenger, "31 Mart'tan sonra ilave yapılarla turizmi eski günlere getirmeyi planlıyorum. Önümüzdeki yıllarda yabancı tur operatörlerini, 90'lı yıllarda olduğu gibi, ilçemizde misafir etmek ve sezonu uzatmak istiyoruz." dedi.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir de sezon başında Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Çeşme'ye gelmesinden duydukları mutluluğu ifade ederek, sorunlara ilişkin hazırladıkları dosyayı Ersoy'a ilettiklerini söyledi.

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.