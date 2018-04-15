Çeşme’de 92 göçmen engellendi

Ekipler Uç Burun açıklarında Suriye uyruklu 57 kişiyi Sahil Güvenlik botuna alarak Çeşme iskelesine getirdi. Sahil Güvenlik daha sonra ise, Altınkum Plajı açıklarında şişme bot tespit etti. Yapılan çalışmalarda 2’si Eritre, 33’ü Suriye uyruklu kaçaklar engellenerek, göç idaresine sevk edildi.