Çeşme’de 92 göçmen engellendi
İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na 2 ayrı şişme botla kaçmak isteyen göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından engellendi.15 Nisan 2018 Pazar 14:20
Ekipler Uç Burun açıklarında Suriye uyruklu 57 kişiyi Sahil Güvenlik botuna alarak Çeşme iskelesine getirdi. Sahil Güvenlik daha sonra ise, Altınkum Plajı açıklarında şişme bot tespit etti. Yapılan çalışmalarda 2’si Eritre, 33’ü Suriye uyruklu kaçaklar engellenerek, göç idaresine sevk edildi.
YORUM YAZ