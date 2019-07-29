0553 313 94 23

Çeşme’de 58 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinden iki şişme botla Yunanistan’ın Sakız Adası’na geçmeye çalışan 58 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:41
Çeşme’de 58 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinden iki şişme botla Yunanistan’ın Sakız Adası’na geçmeye çalışan 58 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Çeşme açıklarında devriye görevi yapan TCSG 902 Sahil Güvenlik botu, Ildır Körfezi ve Karaabdullah Burnu açıklarında sabaha karşı iki şişme bota müdahale ederek durdurdu. Şişme botlardaki Suriye, Yemen, Somali ve Filistin uyruklu 58 göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme iskelesine getirildi. Çeşme iskelesindeki çadıra alınan göçmenlerin arasındaki Yemenli 2 aylık Hanzade bebek en küçük umut yolcusu olarak kaydedilirken, 2 çocuklu bir babanın bir çocuğuna şişme can yeleği giydirmesi, diğer çocuğu için de başka bir can yeleğini şişirmesi dikkat çekti. İskeledeki işlemlerinin ardından göçmenlere Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından erzak paketleri dağıtıldı. Otobüsle İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen göçmenlerin kayıt işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizde boğularak ölen asker son yolculuğuna uğurlandı
    1. Denizde boğularak ölen asker son..
    2. AK Partililer Malatya’da çay içeçek
    3. Peru'da trafik kazası: 19 ölü
    4. Yemen'e 18 ton ilaç ve tıbbi malzeme..
    5. Gaziosmanpaşa’da çatı yangını
    6. Christian Luyindama kimdir nerelidir?..
    7. Lübnan'da Filistinlilere yönelik..
    8. Kuzey Marmara Otoyolu’nda ölümlü kaza
    9. GÜNCELLEME - Şanlıurfa'daki silahlı..
    10. Ehliyetsiz sürücünün kullandığı..
    11. BM İnsani Yardım Koordinasyon..
    12. Salda Gölü nerede? Salda'ya nasıl..
    13. Ustalık ve kalfalık belgelerini..
    14. Dolar sert düştü!
    15. Bingöl'de otomobil şarampole devrildi:..
    16. İşte Ultraslan'ın boykot kararı aldığı..
    17. Mustafa Cengiz, Luyindama ile bir..
    18. BM'den Libya'da ateşkes ve..
    19. Ordu’da su ürünleri kontrol gemisi..
    20. Şırnak Valisi Pehlivan görevine başladı
    21. "Maarif Vakfının eğitim standardını..
    22. Etiyopya'da 12 saatte yaklaşık 350..
    23. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme..
    24. Çeşme’de 58 kaçak göçmen yakalandı
    25. Balıkesir’de yol kapatma eylemi sona..
    26. Yavuz Ağıralioğlu neden görevden alındı?
    27. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğüne yeni..
    28. İran ve Rusya Hürmüz Boğazı'nda ortak..
    29. Gazze'deki ilaç krizi hastaların..
    30. AB, Libya'da çatışmaların artması..
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı
    Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı