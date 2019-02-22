Çeşme'de 43 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 43 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ildır Körfezi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti. Farklı uyruklardan 43 kişi Durdurulan lastik şişme bot içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 Filistin, 5 Suriye, 4 Irak ve 2 Yemen uyruklu olmak üzere 43 düzensiz göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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