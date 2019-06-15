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Çeşme Marina geleneksel partiyle "Yaza Merhaba" dedi

İzmir’deki Çeşme Marina’da, gelenekselleşen "Yaza Merhaba" partisi yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:15
Çeşme Marina geleneksel partiyle "Yaza Merhaba" dedi

İzmir’deki Çeşme Marina’da, gelenekselleşen "Yaza Merhaba" partisi yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.


Çeşme Marina, "Yaza Merhaba" partisini yaptı. Bu yıl 10.’su gerçekleştirilen partiye çok sayıda kişi katıldı. Gelenekselleşen Yaza Merhaba partisinin açılış konuşmasını yapan Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, "Geçtiğimiz yıl içerisinde marinamız, aldığı uluslararası ödüllere bir yenisini daha ekleyerek, Yeşik Elma Ödülü’nden sonra Yeşil Dünya Ödülü’nün sahibi oldu. Ülkemizde, Yeşil Elma ve Yeşil Dünya ödüllerine sahip tek marinayız. Yine bu sene, Derin Doğa Dalış Merkezi ile ortaklaşa yaptığımız kalamar yuvası projemizde, çok kısa bir süre önce yumurtalarla dolu kalamar yuvalarını görüntüledik. Bu projenin başarıya ulaşması, bizi çok mutlu etti. Ayrıca Zorlu Holding ile ortaklaşa olarak yaptığımız, Çeşme’de ilk, elektrikli araba şarj istasyonunu, hem çekek sahamıza hem de otoparkımıza kurduk. Ege Açık Deniz Yat Kulübü Çeşme Marina’nın düzenlediği yat yarışları, sonbahar ve kış aylarında, yaklaşık 250 sporcuyu, her hava koşulunda, düzenli olarak Çeşme’ye getirdi. Bu yarışlarla, kısa sezonumuzun uzamasına destek verdik. Ağustos ayında da Kuzey Ege’nin en çok katılımlı ve en keyifli yarışı olan Arkas Aegean Link Ragetta’yı, yine marinamızda misafir edeceğiz. Hepinizi, yaz boyunca, projelerimize ve etkinliklerimize katılmak üzere marinamıza davet ediyorum" diye konuştu.


Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir de yaptığı konuşmada, Çeşme Marina’nın turizme olan katkısını vurguladı.



"Turizmi ve sezonunu büyütmek istiyoruz"


Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da bir konuşma yaparak, "50 yıl evvel, vizyonunu turizm olarak belirlemiş bir Çeşme’de, en güzel günlerini geçirmiş, ilk aşklarını yaşamış kişi olarak, belediye başkanı olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Vizyonunu turizm olarak koymuş Çeşme’yi Çeşme yapan değerleri koruyarak, turizmi ve sezonunu büyütmek istiyoruz. Çeşme Marina da, bu büyümedeki önemli aktörlerden birisi olduğu için, Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan’a da teşekkür ediyorum. Çeşme turizminin gelişimi için sizlerin yardımınızı ve fikirlerinizi eksik etmeyeceğinizi biliyoruz. Ortak akıl ve çok sesle Çeşme’yi yönetmeye başladık ve devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından, Yaza Merhaba partisi, orkestranın çaldığı müzik eşliğinde, geç saatlere kadar devam etti.


"Yaza Merhaba" partisine ayrıca; Çeşme Denizciler Derneği Başkanı İsmail Porsuk, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Atıl Birol, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, yat sahipleri, yat kaptanları ve geniş bir davetli topluluğunun katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:15
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