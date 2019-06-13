Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal güven tazeledi

Çeşme Kent Konseyi Olağan Genel Kurul toplantısında Ömer Önal güven tazeledi.

Çeşme Kent Konseyi Olağan Genel Kurul toplantısı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, siyasi parti, STK, kamu temsilcileri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla, Çakabey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurul toplantısında, Divan Başkanlığı’na Ramazan Çınar, divan üyeliklerine de Mehmet Canatan ve Sinan Kurt seçildi.

"Elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız"

Olağan Genel Kurul toplantısının açılış konuşmasını yapan Ömer Önal, önceki genel kurul toplantısında devir aldıkları Çeşme Kent Konseyi’ni, adına yakışır bir şekilde yöneterek, temsil etmeye çalıştıklarını belirterek, "Yürütme Kurulu olarak güzel izler bırakmak için çalıştık. Eskilerin tecrübesi ve yeni üyelerin dinamikliği ile çok güzel işler yapmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yerel yönetimler iş yoğunluğu içerisinde olabilirler. Yerel yönetimlerin yoğunlaşamadığı, gözden kaçıracakları konuların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çeşme markasının ve vizyonunun geliştirilmesi, kentimizin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevre duyarlılığı, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma, hesap verme ve yerinden yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesi için ellimizden geleni değil, elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız" diye konuştu.

"Ortak akıla inanan ve muhalif seslere sabrı olan biri olarak arkanızda olacağım"

Genel Kurul toplantısında bir konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, "Belediye Başkanı olarak görev yaptığım 70 günden beri, birçok açılışta, toplantıda konuşma yaptım. Ama buradaki konuşmam, benim için hepsinden daha anlamlı. Bundan on yıl önce, kurucu Başkanı olduğum Çeşme Kent Konseyi’nde, sizlerle beraber olmak, gerçekten çok anlamlı. Burada, o günlerde beraber çalıştığım Yürütme Kurulu arkadaşlarım var. Onlara da sevgilerimi yolluyorum. Kent Konseyi Başkanı olduğum dönemde ne yaptığımı sorarsanız, hiçbir şey yapamadım. Çünkü, dönemin Belediye Başkanı, ortak akla, çok sesliliğe inanmıyordu ve Kent Konseyi’mizi çok pasifize etti. Geçtiğimiz beş yılda, Kent Konseyi hareketlendi ve ufku daha çok açıldı. Bana düşen ortak akla, çok sesliliğe, ortak karara inanan ve muhalif seslere sabrı olan bir Belediye Başkanı olarak, sizlerin bütün çalışmalarınızın ve bütün eleştirilerinizin, beni doğru yöne yöneltmek olduğunu kabul ederek, arkanızda olmak. Böyle olacağımı, buradan taahhüt ediyorum" diye konuştu.

"Çevre Koruma Şube Müdürlüğü ile hareket kabiliyetimizin arttığını göreceksiniz"

Belediye Başkanı Oran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz çok ses ile güzeliz. Tek ses monoton oluyor. Biz ortak akılla başarıya ulaşabiliriz. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Daha çok iş, daha çok aş vermek için geldik. Çeşme’yi koruyarak geliştireceğimizi söyledik. Müteahhitlerimizin de arkasındayız. Çeşme’nin sezonunu uzatmak, şu anda üzeri örtülü olan değerlerini daha çok parlatıp, Çeşme turizmine kazandırmak, bizim malımız değil, çocuklarımıza iletilmek üzere emanet edilen doğal güzelliklerimizi korumak, Çeşme Belediyesi olarak bizim ve Çeşme Kent Konseyi olarak sizlerin görevi olduğuna inanıyorum. Bu anlamda, yıllardır eksikliğini duyduğumuz, Çevre Koruma Şube Müdürlüğü’müzün, Mayıs ayındaki Meclis kararıyla kurulduğunu size müjdelemek istiyorum. ÇevreKoruma Şube Müdürlüğü’müzle, Çeşme’de şikayetçi olduğumuz birçok konuda hareket kabiliyetimizin arttığını göreceksiniz. Sizlerle beraber, sizin için çok daha iyiyi başaracağımıza inanıyorum."

Ömer Önal tek aday olarak seçime girdi

Konuşmaların ardından verilen bir önergeyle Yürütme Kurulu seçimlerinin blok liste ile yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Divan Kurulu’na tek blok liste verilirken, Yürütme Kurulu asil üyeliklerine; Mehmet Bilgiç, İsmail Porsuk, Arda Gönül, Berna Güler, Ayşe Kırındı, Sedat Mutlu, Kazım Beyaz, Esra Koçdemir ve Suzan Çırağ seçildi. Yedek üyeliklere ise; Tansu Avcı, Cem Bora, Şükran Tiryaki, Reşit Adar ve Abdülhak Aküzüm getirildi. Çeşme Kent Konseyi Başkanlığı’na ise, seçime tek aday olarak giren Ömer Önal, 2 yıllık dönem için tekrar seçildi.

Genel Kurul toplantısında, dilek ve temenniler bölümünde verilen bir önerge ile Hayvan Hakları Meclisi’nin kurulması kabul edildi.

Genel Kurul toplantısı, Çeşme Kent Konseyi Başkanlığına yeniden seçilerek, güven tazeleyen Ömer Önal’ın teşekkür konuşması ile sona erdi.