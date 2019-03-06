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Çeşme Belediyesi’nin meclis üyeleri vedalaştı

Çeşme Belediyesi’nin meclisi üyeleri, son kez yapılan toplantıda birbirleriyle vedalaştı.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:40
Çeşme Belediyesi’nin meclis üyeleri vedalaştı

Çeşme Belediyesi’nin meclisi üyeleri, son kez yapılan toplantıda birbirleriyle vedalaştı.


Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç’ın katılmadığı, Meclis Başkan Vekilliğini Asuman Yalçın Sağıroğlu’nun üstlendiği son meclis toplantısında duygusal anlar yaşandı. Toplantıda meclis üyeleri, birbirleriyle helalleşti.


Son meclis toplantısında, komisyondan gelen; Reisdere Mahallesi’ndeki Çeşme Belediyesi’ne ait sosyal konut alanının S.S. Çeşme Rüzgarlı Kent Konut Yapı Kooperatifi’ne devredilmesine ilişkin olarak belediye başkanına yetki verilmesinin uygun görüldüğü şeklindeki raporu oy birliği ile kabul edildi.


Yine komisyondan gelen billboardlar ve led ekranların belediye şirketi ÇEŞTUR’a aynı sermaye olarak konulmasına ilişkin rapor da oy birliği ile kabul edildi.


Toplantının son bölümünde söz alan AK Parti Meclis Üyesi Yüksel Topal, "Görev yaptığımız süre içerisinde, farkında olmadan birilerini kırmışsak, incitmişsek, kusura bakmasınlar. Çok şükür meclisimizde böyle bir şey olmadı. Tüm meclis üyesi arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkes hakkını helal etsin. Bizim birazcık hakkımız varsa helal olsun" dedi.


Meclis Başkan Vekili Asuman Sağıroğlu da, "Başta Belediye Başkanımız Muhittin Dalgıç olmak üzere, tüm meclis üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Uyumlu, güzel, samimi bir çalışma süresi geçirdik. Gelecek dönemde çalışacak arkadaşlarıma da başarılar dilerken, siz değerli arkadaşlarıma da gelecek yaşamınızda güzel günler diliyorum" diyerek son toplantıyı kapattı.


2014-2019 döneminin son meclis toplantısının ardından meclis üyeleri, meclis salonunda ve belediye önünde toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:40
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