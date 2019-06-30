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Çeşme - Atina arabalı feribot seferleri başladı

Ege Deniz Yolları (Aegean Sea Way), Çeşme ile Yunanistan’ın Atina Lavrion Limanı arasında yapılacak ilk feribot seferinin uğurlama töreni, Çeşme Ulusoy Limanı’nda gerçekleştirildi.

30 Haziran 2019 Pazar 23:29
Çeşme - Atina arabalı feribot seferleri başladı

Ege Deniz Yolları (Aegean Sea Way), Çeşme ile Yunanistan’ın Atina Lavrion Limanı arasında yapılacak ilk feribot seferinin uğurlama töreni, Çeşme Ulusoy Limanı’nda gerçekleştirildi.


Mehter takımı gösterisi ile başlayan törene, Dışişleri Bakanlığı Denizcilik ve Havacılık Daire Başkanı Barış Kalkavan, Dışişleri Bakanlığı İzmir Şube Müdürü Serdar Özaydın,İMEAK İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Ege Deniz Yolları Gemi İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İpek, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Liman Başkanı Eray Aykanat, Çeşme Ulusoy Liman Müdürü Celal Ulaş ve çok sayıda davetli katıldı.



"Çeşme Limanı, Avrupa Birliği’ne açılan bir kapı unvanı kazandı"


Törenin ilk konuşmasını, Çeşme ile Yunanistan’ın Atina Lavrion Limanı arasında sefer yapacak olan Ege Deniz Yolları Gemi İşletmeciliği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İpek yaptı. Konuşmasında, uzun yıllardır her iki ülkenin yöneticilerinin büyük gayretleri ile açılması planlanan hattın nihayet açıldığını vurgulayan İpek, "İlk kez Türkiye ile Yunanistan, deniz yolu köprüsüyle birbirine bağlanmış oluyor. Bu vesileyle de Çeşme Limanı artık, Avrupa Birliği’ne açılan bir kapı unvanı kazanmış oluyor. Türk vatandaşlarımız, bisikletleri, motosikletleri ya da otomobilleriyle kolayca, 7 saat gibi bir sürede Atina’ya ulaşarak, oradan da Avrupa’nın çeşitli şehirlerine gidebilecekler. Kısacası Avrupa artık çok yakın ve ulaşım çok kolay" diye konuştu.



"Çeşme ve İzmir turizmine müthiş bir katkı sağlayacak"


Bu hattın her iki ülke için önemli diplomatik katkılar sağlayacağını belirten İpek, "Ayrıca sosyal ve ticari katkılar da sağlayacak. Yunan tarafının, Türkiye’de ve özellikle bu yarımadada tarihsel kökleri var. Bu bakımdan önemli bir turizm hareketi olacak. Çeşme ve İzmir turizmine müthiş bir katkı sağlayacak. Bunun yanı sıra ihracatçılarımız için, özellikle yaş sebze ve meyve ile balık ihracatçılarımız için süre çok kısalmış olacak. Arabalı feribot olması münasebetiyle, şoförler de artık feribotla seyahat edebilecekler. 1400 kilometre gibi uzun bir yol almaktansa, 7 saat gibi kısa bir sürede yollarını tamamlamış olacaklar. Daha da önemlisi, Avrupa’da yaşayan gurbetçilerimiz, izin dönemlerinde Türkiye’ye gelirken, İpsala ya da Kapıkule kapısında yaşadıkları uzun kuyruklardan kurtulmuş olacaklar. Bu hat, özellikle Avrupa’da yaşayan gurbetçilerimiz için çok önemli bir hat. Lojistikçilerimiz için can suyu niteliğinde. Şüphesiz ki, turizm hareketi için de çok önemli" dedi.



"İhracat için önemli bir fırsat"


Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener de yaptığı konuşmada, "Ülkemiz ihracatla kalkınan bir ülke. Dış ticaret bizim için çok önemli. Dışarıdan gelen para ile zenginlik artar. İddialı hedef; 2023 yılında ihracatı üç katına çıkarmak. Ama biliyoruz ki; Türkiye’nin dış kara kapıları, ihracatı taşımaktan uzak. Batı ülkelerine gitmek için Kapıkule sınır kapısında 2-3 gün bekliyoruz. Birçok kapıda bu sorun yaşanıyor. Bu hattın açılması, ihracat için önemli bir fırsat. Tırlar ne kadar kısa zamanda giderse, bizim için o kadar avantajlı" ifadelerini kullandı.



"İhraç ettiğimiz ürün, kısa sürede Avrupa pazarına gidebilecek"


İMEAK İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk de bir konuşma yaparak, "Bulunduğumuz bölge, doğunun en batısı, batının da en doğusu. Türkiye köprü bir ülke. Dolayısıyla bu köprüye bir köprü daha ekleniyor. Uzun kuyrukların olduğu sınır kapılarımızda maliyetler de artıyordu. İhraç ettiğimiz ürünlerin bir an önce Avrupa pazarlarına gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu hatta bu gerçekleşebilecek. Bu hat için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



"Türkiye ile Yunanistan birbirinin tamamlayıcısı olmuştur"


Dışişleri Bakanlığı Denizcilik ve Havacılık Daire Başkanı Barış Kalkavan ise, "Tarih boyunca medeniyet, denizle yayılmış. Bu hat, Yunanistan ile kültür köprüsünden daha fazla gidiş geliş sağlayacak. Sadece ticari malları değil, insanların geliş gidişini de arttıracak. Yunanistan’la ilişkilerimize baktığımızda, diplomatik ve siyasi sorunlarımız var ama genel olarak haritaya baktığımızda, hem coğrafi olarak, hem stratejik olarak, hem de ekonomik olarak, Türkiye ile Yunanistan hiçbir zaman birbirine rakip olmamıştır. Her zaman birbirinin tamamlayıcısı olmuştur. Onun için her türlü ekonomik aktivitenin gelişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bunun en önemlisi de ulaştırma ve taşımacılık" şeklinde konuştu.



"Çeşme, Türkiye’nin parlayan yıldızı"


Törenin son konuşmasını yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, şunları kaydetti:


"Bu hattın açılması ile Çeşme’de bir iş kapısının daha açıldığını düşünüyorum. Çeşme’nin ticaret hayatına ve Çeşme turizmine katkısı olacağını düşünüyorum. Çeşme, Türkiye’nin parlayan yıldızı. Biz Çeşme’yi koruyarak geliştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu hat için yatırımı yapanlara, yatırım için izin verenlere, Türkiye ve Yunanistan hükümetlerine teşekkür ediyorum."


Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Törene katılanlar, gemiyi de gezerek, ilgililerden bilgi aldılar.



Feribotun kapasitesi 360 yolcu, 500 otomobil, 90 tır


Arabalı feribotun kapasitesi 360 yolcu, 500 otomobil, 90 tır. Feribot, 25 bin grostonluk ve Panama bandıralı. Seyahat edecek yolcuların rahat edebilmesi için restoranlar, kafeler, çocuk oyun odaları, 70 kamara, free shop mağazaları ve saunasına varana kadar her türlü imkan bulunuyor. Bilet fiyatları ise 55 eurodan başlıyor.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 23:29
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