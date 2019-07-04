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Çeşitli suçların şüphelisi olarak aranan 59 kişi yakalandı

Sivas’ta çeşitli suçların şüphelisi olarak aranan 59 kişi yakalandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:08
Çeşitli suçların şüphelisi olarak aranan 59 kişi yakalandı

Sivas’ta çeşitli suçların şüphelisi olarak aranan 59 kişi yakalandı.


Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Haziran ayı içerisinde yapılan uygulamalarda; hırsızlık, dolandırıcılık, suç eşyasının alınması veya kabul edilmesi, cinsel saldırı, cinsel taciz, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek, konut dokunulmazlığını ihlal etme, yaralama, yağma, silahla tehdit, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, tehdit, hakaret ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi çeşitli asayiş suçlarından aranan 59 kişi yakalandı. Bu kişilerdenhakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 kişi cezaevine teslim edilirken 30 kişi ise adliyedeki işlemlerinden sonra serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:08
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