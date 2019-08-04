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Çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı Kuşadası’nda yakalandı

Turizm sezonu boyunca Kuşadası’nın giriş ve çıkışları ile şehir merkezinde denetimlerini arttıran Kuşadası Polisi’nin iki gün içinde yaptığı kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı.

04 Ağustos 2019 Pazar 15:38
Çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı Kuşadası’nda yakalandı

Turizm sezonu boyunca Kuşadası’nın giriş ve çıkışları ile şehir merkezinde denetimlerini arttıran Kuşadası Polisi’nin iki gün içinde yaptığı kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Şok ekipleri ilk olarak İnönü Bulvarı üzerinde durumundan şüphelenilen C.G. isimli kişinin yapılan GBT sorgulamasında "Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçundan, E.A’nın ise "Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma" suçundan arandığı tespit edildi. Ekipler ayrıca, Karaova Mahallesi’deki bir petrol istasyonu önünde yakaladıkları M.T’nin de "Yaralama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığını belirledi.


Kadınlardenizi Mahallesi’nde durumundan şüphelenilen C.K’nın "Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan, A.Ç’nin "Birden Fazla Kişi ile Tehdit" suçundan arandığı tespit edildi. Sanayi kavşağında durumundan şüphelenilen E.A’ nın da yapılan sorgulamasında "Borçlunun Ödeme Şartının İhlali" suçundan 3 ay hapis cezası ile arandığı belirlenirken, Cumhuriyet Mahallesinde durumundan şüphenilen M.K’nın "Birden Fazla Kişi ile Tehdit" suçundan arandığı ortaya çıktı. Mahmut Esat Bozkurt Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen R.A.Ç. isimli kişinin de yapılan sorgulamasında "Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisi Altındayken Araç Kullanmak" suçundan arandığı anlaşıldı. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilerek yakalanan 8 zanlı Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlılar, sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edilecek.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 15:38
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