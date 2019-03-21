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Çeşitli suçlardan aranan 7 kişi Tekirdağ’da yakalandı

Türkiye Huzur Uygulaması kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs Tekirdağ’da yakalandı.

21 Mart 2019 Perşembe 10:08
Çeşitli suçlardan aranan 7 kişi Tekirdağ’da yakalandı

Türkiye Huzur Uygulaması kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs Tekirdağ’da yakalandı.


Tekirdağ genelinde kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde, temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeye önem veren, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması vesuç işleme amacıyla aranan şahısların, araçların yakalanması için eş zamanlı Türkiye Huzur Güven Uygulaması 2019-2 adı altında denetim gerçekleştirildi.


Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, 77 ekip ve 387 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, bin 845 şahsın GBT kontrolü yapılarak, 37 umuma açık yer olmak üzere toplam 110 iş yeri kontrol edilip, 317 araç trafik yönünden denetlendi.


Gerçekleştirilen denetimler sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı. Denetlenen 317 araçtan, trafik yönünden kusurlu görülen 11 araca toplam 4 bin 712 TL idari para cezası uygulandı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:08
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