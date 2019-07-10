0553 313 94 23

Çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs gözaltında

Malatya’da suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kaçakçılık, resmi belgede sahtecilik ve göçmen ve insan ticareti suçlarından aranan 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:38
Çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs gözaltında

Malatya’da suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kaçakçılık, resmi belgede sahtecilik ve göçmen ve insan ticareti suçlarından aranan 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kaçakçılık, resmi belgede sahtecilik ve göçmen ve insan ticareti suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.


Yapılan çalışmalar neticesinde kaçakçılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, göçmen kaçakçılığı suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 zanlı, 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, suç işlemek için örgüt kurmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli ve 5411 sayılı bankacılık kanununa muhalefet suçundan 2 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
    1. Adıyaman'da elektrik akımına kapılan..
    2. İnşaat malzemeleri ihracatında miktar..
    3. 2 bin yıllık ‘Amasya misket elması’na..
    4. İşçi Savunma Derneği’den Anadolu..
    5. Tayland'da onlarca kanun hükmünde..
    6. Plan ve Bütçe Komisyonu ‘Mali paket’i..
    7. İslam düşmanı densizlerden kutsala..
    8. Yusuf Günay: "Yönetim kurulu..
    9. Öztrak’tan gündeme dair..
    10. Hamas'tan S-400 açıklaması: Erdoğan'ın..
    11. Anadolu Ajansı, "Türkiye'nin Kültür..
    12. Saldırı sonrası sınırda askeri..
    13. Vali Ekinci ve Yılmaz incelemede..
    14. CHP'den "Gerçek Türkiye'nin..
    15. "S-400'ler Türkiye için bir zarurettir"
    16. Şuhut İlçe Mezarlığında çevre..
    17. Fenerbahçe, Didem Akın ile yollarını..
    18. Yazın saç ekimi yapılır mı?
    19. Hırsızlıktan 18 yıl hapis cezası..
    20. Gaziantep Basketbol'da transfer
    21. Bekaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    22. “Isparta-Burdur aynı kaderi paylaşan..
    23. Yeni buğday çeşitleri ’Mesut’ ve..
    24. Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet..
    25. Basketbolda Turgutlu Belediyespor..
    26. Plaj voleybolu: 22 Yaş Altı Avrupa..
    27. "SASA'nın Yumurtalık'taki..
    28. Konya’da yasa dışı sülük satışına 13..
    29. ANALİZ - AB'de yeni yönetici kadrosu..
    30. Edirne'de silahlı kavga: 1 ölü
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"