Çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs gözaltında

Malatya’da suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kaçakçılık, resmi belgede sahtecilik ve göçmen ve insan ticareti suçlarından aranan 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kaçakçılık, resmi belgede sahtecilik ve göçmen ve insan ticareti suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde kaçakçılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, göçmen kaçakçılığı suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 zanlı, 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, suç işlemek için örgüt kurmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli ve 5411 sayılı bankacılık kanununa muhalefet suçundan 2 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.