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Cesedin kimliği kolundaki dövme sayesinde teşhis edildi

Hatay'da geçen hafta dere yatağında bulunan kadın cesedinin, ailesinin bir süredir kayıp olarak aradığı 21 yaşındaki Rabia Ezer'e ait olduğu tespit edildi- Uzun sürede suda kaldığı için tanınmayacak hale gelen Ezer'in, kolundaki kızının adının yazılı olduğu dövmeden teşhis edildiği öğrenildi - Anne Türkan Ezer: "Yavrumu öldürülmüş halde bulduk. Kızıma bunları yapanlar en ağır cezaları çeksinler"

15 Ocak 2019 Salı 14:05
Cesedin kimliği kolundaki dövme sayesinde teşhis edildi

HATAY (AA) - Hatay'da geçen hafta dere yatağında bulunan kadın cesedinin, ailesinin bir süredir kayıp olarak aradığı ve kolundaki kızının adının yazılı olduğu dövmeden teşhis edilen, 21 yaşındaki Rabia Ezer'e ait olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 2 Ocak'ta kaybolan Rabia Ezer'e ulaşamayan ailesi güvenlik güçlerine kayıp başvurusu yaptı.

Tüm aramalara rağmen Ezer bulunamazken, aile geçen hafta Reyhanlı ilçesinde bir dere yatağında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kadın cesedinin kızlarına ait olabileceği ihtimali üzerine teşhise gitti.

Aile, uzun sürede suda kaldığı için tanınmayacak hale gelen kadının kolundaki "Ela" yazılı dövmeden cesedin kızlarına ait olduğunu belirledi.

Anne Türkan Ezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rabia Ezer'in kolunda yazan "Ela" isminin torununun adı olduğunu söyledi.

Son olarak kızıyla kaybolduğu gün konuştuğunu anlatan anne Ezer, ''Telefonda halimi hatırımı sorduktan sonra, bana gezmeye gitmek istediğini söyledi. Birkaç saat sonra aradığımda telefonu kapalıydı, defalarca kez aradım ama kızıma ulaşamadım. Ulaşamayınca karakola giderek durumu haber ettik.'' dedi.

Ezer, kızından iyi bir haber almayı umduklarını ancak hayal kırıklığı yaşadıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Dere yatağında bulunduğu yere vardığımızda ceset tanınmaz durumda çamur içinde ve çok kötü haldeydi. Onu daha sonra kolundaki çok sevdiği kızının adı Ela dövmesinden teşhis ettim. Yavrumu öldürülmüş halde bulduk. Kızıma bunları yapanlar en ağır cezaları çeksinler.'' dedi.

Baba Mehmet Ezer de kızının öldürülmesi olayıyla ilgisi olanların bir an önce bulunmasını istedi.

Bu arada, polis ekiplerinin olaya karışanların tespiti için araştırmasının sürdüğü öğrenildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 9 Ocak'ta dere yatağında kadın cesedi bulunmuştu. İlk belirlemelere göre bıçaklanarak öldürülen kadının cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 14:05
  1. ceset
  2. cinayet
  3. Rabia Ezer
  4. Reyhanlı

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