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Cesedi, öldürüldükten 8 yıl sonra bulunmuştu

İzmir’de kaybolduktan 8 yıl sonra cesedi ormanlık bir alanda bulunan Mürüvvet Yaradılmış’ı öldürdüğü iddia edilen emlakçı Ömür Gül, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, emlakçının eski eşi olan Şermin Kalafat ise cinayete iştirak suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 18:57
Cesedi, öldürüldükten 8 yıl sonra bulunmuştu

İzmir’de kaybolduktan 8 yıl sonra cesedi ormanlık bir alanda bulunan Mürüvvet Yaradılmış’ı öldürdüğü iddia edilen emlakçı Ömür Gül, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, emlakçının eski eşi olan Şermin Kalafat ise cinayete iştirak suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


İzmir’in Çiğli ilçesinde kaybolduktan 8 yıl sonra Foça’da ormanlık bir alanda cesedi bulunan Mürüvvet Yaradılmış’ın (55) öldürülmesiyle ilgili davaya karar çıktı.


Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Ömür Gül, Şermin Kalafat ve tutuksuz sanık Okan Y. ile tarafların avukatları katıldı.


Esasa ilişkin savunmalarını yazılı olarak yapan sanıklardan Okan Y., beraatini talep ederken, Şermin Kalafat ise “Her şeyi söyledim. Beraatimi istiyorum” dedi. Cinayeti işlemediğini iddia eden Ömür Gül de “Özgürlüğümü istiyorum” diye konuştu.


Mahkeme heyeti, Yaradılmış’ın oğlu Okan Y. hakkında beraat kararı verirken, Ömür Gül’e “tasarlayarak öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Şermin Kalafat’a ise “tasarlayarak öldürmeye iştirak” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.



Olay


İzmir’in Çiğli ilçesinde yaşayan Mürüvvet Yaradılmış, 23 Haziran 2010 tarihinde, iddiaya göre en son emlakçı Ömür Gül ile görüştükten sonra ortadan kayboldu. Talihsiz kadının cesedi 8 yıl sonra Foça’daki ormanlık bir alanda bulundu. Soruşturma kapsamında Mürüvvet Yaradılmış’ın en son, evlerini satan ve ardından da yeni bir ev satın almak için görüştüğü emlakçı Ömür Gül, onun eski eşi Şermin Kalafat tutuklandı. Ömür Gül ve Şermin Kalafat ile öldürülen kadının oğlu Okan Y. hakkında “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 18:57
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