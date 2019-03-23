Cesedi çayda bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi Zonguldak'ta, 13 gün önce cesedi çayda bulunan kişinin öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, çayda erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenice-Gökçebey mevkisinde çayda ölü bulunan Hasan Karademir'in (68) otopsisinde öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine inceleme başlattı. İlçedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olaya karıştığı iddiasıyla O.M, Ş.K. ve C.K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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