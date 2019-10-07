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İstanbul depreminde zarar gören Cerrahpaşa'nın taşınmasına başlandı

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8'lik depremde zarar gören İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya ait yerleşkelerin Büyükçekmece'ye taşınmasına başlandı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 15:52
İstanbul depreminde zarar gören Cerrahpaşa'nın taşınmasına başlandı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın 26 Eylül'de meydana gelen depremde binaları hasar gören Avcılar Yerleşkesi'ndeki Veteriner Fakültesi ile Bakırköy Yerleşkesi'ndeki Sağlık Bilimleri Fakültesi, üniversitenin Büyükçekmece Yerleşkesi'ne taşınmaya başladı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, depremde hasar gören Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretime 22 Ekim'e kadar ara verildiğini, Veteriner Fakültesine bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesi faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Aynı anda yapılan en büyük eğitim kurumu taşınması

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, rektörlüğün hızlı kararı ve planlamasıyla verilen kararın ardından Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde taşınma başladı. Avcılar Yerleşkesi'ndeki Mühendislik Fakültesi de Avcılar Yerleşkesi ile Büyükçekmece Yerleşkesi'nde belirlenen yerlere taşınacak.

Öte yandan 15 bin öğrenci, bin civarında akademisyen ve bin civarında idari personeli etkileyecek taşınma, İstanbul içerisinde aynı anda yapılan en büyük eğitim kurumu taşınması olarak tarihe geçecek. Taşınmanın büyük bölümünün cuma gününe, tümünün de ay sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Hizmeti geçici olarak durdurulan Avcılar Yerleşkesi'nde Veteriner Fakültesine bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesi ise taşınmayacak. Teknik ekipler tarafından binadan alınan örneklerden çıkacak sonuca göre rektörlük bir planlama yapacak.

Avcılar Yerleşkesi'nde 700 öğrencinin kaldığı yurt boşaltılırken, burada kalan öğrenciler de rektörlüğün çalışmasıyla çeşitli yurtlara yerleştirildi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki taşınma

Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kendi içinde taşınma süreci devam ediyor. Depremin ardından Çocuk Hastalıkları Biriminin (Çocuk Acil ve Çocuk Klinikleri) sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulurken, mevcut hastalar diğer birimlere ve hastanelere nakledildi.

Çok acil gelen çocuk hastalar içinse, Erişkin Acil Birimi'nde geçici bir yer açıldı. Tamamlanmak üzere olan yeni binanın en kısa sürede açılması planlanıyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Birimi binası ile bütünleşik olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Birimi de dekanlıkça daha önceden planlanan yeni yerine taşınacak.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 15:52
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  8. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Birimi
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