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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kuruluş tarihi değiştirildi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin 1967 olarak bilinen kuruluş tarihi 1827 olarak düzeltildi

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:30
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kuruluş tarihi değiştirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kuruluş tarihi 1827 olarak değiştirildi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nde yapılan senato toplantısında görüşülerek kabul edilen karar ile 1967 olarak bilinen Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kuruluş tarihi 1827 olarak düzeltildi.

Senato toplantısının ardından AA muhabirine konuşan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, üniversite açısından çok önemli bir kararın alındığını vurguladı.

Aydın, "Bu güncelleme işlemi bilim adamlarının, tarihçilerin bu konuyla ilgili uzman görüşleri alınarak senatomuza yapılan bir başvuru neticesinde oldu. Bu veriler ışığında Türkiye'de modern tıp eğitiminin başlangıç tarihi olan 1827 yılının, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kuruluş logosu içerisinde yer alacak bir çalışma senatoda oylandı ve oy birliğiyle de kabul edildi." dedi.

Düzeltilen kuruluş tarihinin uluslararası platformlarda üniversiteye güç vereceğini belirten Aydın, "Yurt dışında da fakültemizi temsil ettiğimiz zaman bu gerçek geçmişimizle temsil edilmiş olmak, geçmiş tarihin bir mirasçısı olduğumuzun görünmesi anlamında da büyük önem taşımaktadır. Bu noktada fakültenin tüm öğretim üyeleri, tüm ekibi, burada ciddi bir motivasyon da kazanmış oldu. Gerçek tarihleriyle yüzleşmek ve bu tarihin mirasçısı olduğunu bilmek fakülteye de artı bir değer katmış oldu." diye konuştu.

- "Dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmeyi hedefliyoruz"

Aydın, 4 yıl içerisinde dünyanın 100 üniversitesi arasına girmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun için tüm altyapımız var. Şu an İstanbul'daki ilk ve tek Orman Fakültesi üniversitemiz bünyesinde. Veteriner Fakültesi, İstanbul'daki tek veteriner fakültesi olması durumunda çok önemli bir noktada. Veteriner Fakültesi hastanemiz, içerisinde MR'ı, tomografisiyle hizmet veren ve dünyada sayılı gazetelerde de haber olmuş, bilinen bir fakülte. Aynı zamanda Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi şu anda Türkiye'deki hemşireliğin başlangıcı olan bir fakültemiz. Bu fakültelerimiz Türkiye'nin belli noktalarındaki ilk oluşmuş fakülteler. Bu güçle biz çok hızlı bir şekilde, 4 yıl içerisinde 2023 hedefimiz olarak bunu planlıyoruz, ilk 100 üniversite içerisine girmeyi planlıyoruz. Bu bir hedef. Bu hedefe ulaşmak için gerekli tüm çalışmaları ekip olarak yapıyoruz."

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, fakültelerinin logosunda yıllarca 1967 olarak görülen kuruluş tarihinin daha eskiye dayandığının kanıtlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ülkemizde modern anlamda tıp eğitiminin başladığı 2. Mahmut döneminde 14 Mart 1827'de Tıphane-i Amire olarak açılan, daha sonra Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane olan, daha sonra Darülfünun olan, 1933 üniversite reformu ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi olan ve 1967'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin iki ayrı fakülteye bölünmesi, ki bunlardan bir tanesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, diğeri İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi... Ülkemizdeki en köklü, en eski, modern anlamda tıp eğitimi veren iki kurumundan bir tanesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi."

Gönen, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Türkiye'nin güzide bir fakültesi olduğunu ifade ederek, "İlk 200'de 27 tane öğrenci şu anda en son üniversite sınavında giren öğrencilerimiz. Yine Tıpta Uzmanlık Sınavı, ki tıbbiyeyi bitirince girilen önemli bir sınav. Son açıklanan TUS'ta Türkiye birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve sekizincisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin öğrencilerinin arasından çıktı. İlk 10'da 5 tanesi bizim öğrencimiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:30
  1. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
  2. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
  3. Kuruluş tarihi
  4. Nuri Aydın

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