Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başörtülü öğrenciye taciz iddiası! Tam bir skandal...
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi A.F.S, katıldığı bir sözlü sınavda, öğretim görevlisinin başörtüsü üzerinden kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi A.F.S., yazdığı dilekçede sözlü sınavına giren bir öğretim görevlisinin tacizine uğradığını iddia etti.
A.F.S., sözlü sınavına giren Profesörün, kendisine, "Türbanını açınca nasıl görünüyorsun?", "Bunu görmek için ne yapabilirim?", "Zorla mı kapandın? Kendine yazık etme." gibi ifadeler kullandığını iddia etti.
Başörtülü öğrenci A.F.S., okul yönetimine sunduğu dilekçesi şöyle:
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