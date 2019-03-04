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"Cerrahi el aletleri ve tıbbi cihaz sektörünün gelişimine Samsun öncülük ediyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan:- "Cerrahi el aletleri ve tıbbi cihaz sektöründe Samsun'umuz güçlü bir altyapı ve potansiyele sahip. Bunu da en verimli şekilde değerlendirerek ülkemizde sektörün gelişimine öncülük ediyoruz"

04 Mart 2019 Pazartesi 18:34
"Cerrahi el aletleri ve tıbbi cihaz sektörünün gelişimine Samsun öncülük ediyor"

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Cerrahi el aletleri ve tıbbi cihaz sektöründe Samsun'umuz güçlü bir altyapı ve potansiyele sahip. Bunu da en verimli şekilde değerlendirerek ülkemizde sektörün gelişimine öncülük ediyoruz." ifadesini kullandı.

Karaaslan'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaaslan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin katıldığı, Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) işbirliğinde OKA Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantının basına kapalı bölümünde, sektörün sorunları ve gelişme dinamikleri ele alındı.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, ortak akılla sektörün tüm yönleriyle masaya yatırıldığını vurguladı.

Samsun'un tıbbi ve cerrahi el aletleri ve tıbbi cihaz alanında sahip olduğu bilgi birikiminin, daha fazla değere dönüştürülmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Sektörde Samsun'umuz güçlü bir altyapı ve potansiyele sahip. Bunu da en verimli şekilde değerlendirerek ülkemizde sektörün gelişimine öncülük ediyoruz. Şehirlerimizin geleceğini her yönüyle belirleyecek 31 Mart yerel seçimlerine giderken Samsun'un potansiyellerini somut projelere dönüştürecek, yeni yatırımları planlayacak adımlar atıyor hem sahada hem masada Samsun için çalışmaya devam ediyoruz."

Seçimlere yönelik saha çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Samsun'un geleceği için büyük önem taşıyan yeni projelere imza attıklarını belirten Çiğdem Karaaslan, şunları kaydetti:

"Sağlık sektörü dünyada hızla gelişen bir alan. Cerrahi el aletleri ve tıbbi cihaz sektörü gelişmeye ve yeniliğe açık, yüksek potansiyel taşıyan, teknolojiye dayalı, aynı zamanda yoğun emek ve yüksek katma değer üreten bir sektör özelliği taşıyor. Tüm bu özelliklerine uygun altyapıyı Samsun olarak sağlıyoruz. Halihazırda devam eden çalışmalarımız ve yeni yol haritalarımızı hayata geçirmemizle birlikte inşallah sektör şehrimize hem daha fazla katma değer sağlayacak hem de iç piyasanın ihtiyacını karşılamasıyla birlikte ihracatta da önemli bir yer edinecek. Samsun'umuz da üretici firmalarımızın başarılı bir kümelenme örneği göstererek MEDİKÜM Derneği çatısı altında birleşerek yıllardır ortaya koydukları çalışmalar ile sektörü belli bir noktaya getirmeleri şehrimiz için büyük avantajdır. Önümüzdeki süreci planlamak için bugün şehrimize gelerek toplantımıza katılan ve yeni yol haritalarımızın belirlenmesine katkı sunan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Nurettin Canikli'ye de şehrimiz ve Samsunlu hemşehrilerim adına gönülden teşekkür ediyorum."

Toplantıya, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Medikal Sanayi Kümelenme Derneği Başkanı Ahmet Aydemir, kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcileri katıldı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:34
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
  2. Cerrahi El Aletleri
  3. Medikal Sanayi Kümelenme Derneği
  4. tıbbi cihaz

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