Çernobil'e gitmek emniyetli mi?

yeniakit.com.tr Amerikan kanalı HBO’nun yayınladığı mini dizi ile Çernobil dünya gündemine tekrar girdi. Bunun üzerine Live Science (Canlı Bilim) adlı meşhur site nükleer patlama yaşanan şehrin bunca zaman sonra ziyaret edilip edilememesi konusunu ele aldı.

Çernobil’de normalde maruz kalınandan 4.000 kat fazla radyasyona maruz oldular

Ukrayna yetkilileri takriben 10 sene evvel güvenli olduğunu ilan edip bölgeyi turist ziyaretine açtı. Ukrayna’nın turistik bölgeler içerisinde en çok ziyaret alan yerinin burası olduğu söyleniyor. Bununla birlikte turlara katı düzenlemeler getiriliyor.

Makalede, yüksek dozda rasyasyonun kanser riskini arttırdığının bilimsel bir gerçek olduğunun altı çizilmekle birlikte dünyada insanların her gün belli oranda radyasyona maruz kaldıklarının altı çizildi. Ki bunlara yeryüzünün bizatihi kendisinden çıkan radyasyon, canlı organizmaların oluşturduğu iç radyasyon ve günel ile yıldızlardan gelen kozmik radyasyon da dahil.

Devamla yazıda, Amerika’da sıradan bir insanın ortalama olarak yılda 3 milisievert (mSv) radyasyona maruz kaldığı kaydedildi. Bu sayı ise güvenli maruz kalma dereceleri için iyi adeddilmekte. Amerikan Radyoloji Kolej’ine göre tıbbi görüntü teknolojilerindeki radyasyon ise 1 mSv ile 20 mSv arasında değişiyor.

Şayet radyasyon dozu 50 ila 200 mSv’ye ulaşırsa bunun kromozomsal bir hasara yol açabileceği; 200 ila 1000 mSv’nin ise beyaz kan hücresi sayısında geçici düşüşe sebep olabileceği belirtiliyor. Ciddi bir radyasyon hastalığı ise 2.000 mSv dolaylarında olup ölümün ise 10.000 mSv ve üzerinde radyasyona maruz kalmakla gerçekleşeceği tebarüz ettiriliyor.

Çernobil’de nükleer tesisin patlamadan kısa süre sonra temizliği için çalışan işçiler ise tahminen 8.000 ilâ 16.000 mSv’lik bir radyasyona maruz kaldılar. Bu ise 80.000 ila 160.000 göğüs X-ray’ine tekabül etmekte.

Reaktörün harabesi 20.000 yıl daha fazla radyasyonlu olacak

Hava şartları ve değişen rüzgarlardan ötürü nükleer atıklar bölgeye düzensiz bir biçimde saçıldı. New Mexico Üniversitesi Tıb Fakültesi Radyoloji bölümünden bölgeye ziyaret yapan Profesör Fred Mettler, radyasyonun sadece köyden köye değil, sokaktan sokağa bile farklı oranlarda bulunduğunu tespit etti.

Çernobil reaktörü harabeleri her ne kadar metal kalkanla örtülse de hala yüksek derecede radyoaktif olup 20.000 yıl kadar daha böyle kalacağı tahmin edilmekte. Mamafih Prof. Mettler Live Science’a yaptığı açıklamasında Çernobil’deki kamuya açık bölgelerin daha düşük oranda radyasyon dozu almaya başlamış olabileceklerini belirtti, reaktöre yakınlıklarına rağmen...

Turistler ne şartlar altında ziyaret edebiliyor?

Yine de devam etmekte olan radyasyona karşı emniyet endişelerinden ötürü turistlerin ancak hudutlandırılmış belli bölgelere gitmelerine izin verip kendi başlarına etrafta dolaşmalarına müsaade edilmiyor.

1 günlük yapılan ziyarette resmi dozimetre kontrolü, yani radyasyon ölçümü yapılan bir geçitte başlayıp bitiyor. Ayrıca tur ortasında ek bir radyasyon ölçüm noktası daha bulunuyor.

Ziyaretçiler hiçbir yapı veya bitkiye dokunamıyor ve bölgeden hiçbir şey almalarına izin verilmiyor. Ayrıca bir yere oturmaları yahut kamera ekipmanını yere koymaları da yasak.

2018 yılında Çernobil’e 60.000 kadar turist gitti. HBO’nun dizisi sonrası ise geçen yılın aynı ayına oranla %30 kadar turist artışı tespit edilmekte.

Sovyetler’in gururuydu

Live Science makalesi burada bitmekte olup gidip gitmemeye dair bir tavsiyede bulundukları görülmedi.

İngiliz gazetesi Daily Mail de konuya taalluk eden bir başka makale yayınladı. Bu makalede de yorum yapılmamakla birlikte, “toprakta hala yüksek derecede radyasyon” bulunmasına rağmen bölgenin turistlere açılması imalı biçimde ifade edilirken görülüyor.

Jonathan Mayo imzalı makalede ayrıca Çernobil Nükleer Santrali’nin Sovyetler’in gururu olduğu, patlamadan evvel 30 milyon ev ve iş yerine elektrik sağladığı kaydedildi.

Tam ve resmi adı Vladimir I. Lenin Nükleer Güç İstasyonu olan Çernobil Nükleer Santrali’nde 26 Nisan 1986’da Sovyet devlet zihniyetindeki arıza yüzünden yaşanan kaza, yaşanmış en büyük bir nükleer kaza olarak biliniyor.