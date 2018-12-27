CERN'de Bizans oyunları! Türkiye’nin işi daha da zorlaşacak

Toryum teknolojisinin 5-10 yıl içinde ticarileşeceğini kaydeden Prof. Salih Sultansoy, şöyle konuştu: Rusya, Çin, Hindistan, Japonya, ABD ve Avrupa ülkeleri bu konuda çalışmalar yürütüyor. Türkiye’nin bu işlerde pasif olmasında FETÖ’nün etkisi var. BTYK’nın 2003-09 yılları arasında aldığı kararlar uygulanmadı. Uygulamayanlar cezalandırılmalı.

Bilim adamı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Sultansoy, Türkiye’nin toryum rezervi ve Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’ne (CERN) üyelik çalışmalarını Yeni Şafak’a değerlendirdi. Bugün maddenin kudret-i zerriyesinin en ileri düzeyde CERN’de incelendiğini belirten Sultansoy, “Bunu bizim coğrafyada inceleyebilmemiz için milli laboratuvar olarak Türk Hızlandırıcı Kompleksinin (TAC) kurulması şart. TAC projesinin en önemli iki kısmını oluşturan Super-Charm Fabrikası ve GeV enerjili proton hızlandırıcısı kurulmalı” dedi.

Tam üyelik zorlaşacak

CERN’in en üst düzey birikime sahip olduğunu belirten Sultansoy, “CERN’in 23 üyesi var. 2009 yılında Türkiye ile birlikte İsrail, Sırbistan, Güney Kıbrıs ve Slovenya başvurmuştu. İsrail ve Sırbistan tam üye oldu. Sonra Bizans oyunları oynanmaya başlandı. Türkiye 2015 yılında yedek üye oldu. Gelecek yıl Güney Kıbrıs ve Slovenya tam üye olacak. Güney Kıbrıs tam üyelikle birlikte veto hakkı kazanacak, o zaman da Türkiye’nin tam üye olması çok zorlaşacak. Türkiye, AB’ye üyelikte yaşadığı sürecin benzerini yaşayacak” diye konuştu.

Toryumda ikinciyiz

Türkiye’nin toryum rezervleri bakımından dünya ikincisi olduğunun altını çizen Sultansoy şunları söyledi: “380 bin ton toryum rezervimiz var. Sadece Isparta’daki 20 bin ton rezerv işlense 100 yıllık enerji ihtiyacımızı karşılar. Toryum, enerji savaşlarını da engelleyebilir. Fosil ve uranyum rezervleri 50-60 yıl içinde tükenir ama toryum rezervleri 1000 yıl için yeterlidir. Deniz suyunu arıtmak için toryumla çalışan santraller kullanılabilir. Böylece su savaşları da önlenir. Hidroelektrik santralleri yerine toryum kullanımı, ekolojik problemlerin çözümüne katkı sağlar.”

FETÖ yüzünden pasif kaldık

Toryumun yeşil nükleer enerji olarak adlandırıldığını ifade eden Sultansoy, Rusya, Çin, Hindistan, Japonya, ABD ve Avrupa ülkelerinin toryum konusunda çalışmalar yaptığını, bu teknolojinin önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde ticarileşeceğini belirtti: “Türkiye şu an bu ticarileşmenin dışında. Bu işlerde pasif olmamızda FETÖ’nün etkisi var. Türkiye’nin toparlanması, bütün coğrafyanın toparlanması anlamına gelir. Daha sonra tüm dünyanın yararına olur ama birilerinin işine gelmiyor. Onun için FETÖ üzerinden her türlü saldırıyı yapıyorlar.”

BTYK kararları uygulanmadı

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 2003-2009 yılları arasında önemli kararlar aldığını söyleyen Sultansoy, “Bu kararlardan dördü toryum ile ilgiliydi. Teknolojiye ayrılacak GSMH (Gayri Safi Millî Hasıla) payı beş yılda yüzde 2, on yılda yüzde 3’e çıkarılacaktı. Bugün sadece yüzde 1’e ulaştı. Bu kararlar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ve önerisi ile alındı ancak uygulanmadı. Uygulamayanlar cezasını almalıdır. Yapmamız gerekenlerin sadece yüzde 1’ini yaptık. Bir de yüzde 99’unu yapsak ulaşacağımız kudreti düşünün” dedi.

Yol haritası hazırlanmalı

Hızlandırıcı teknolojinin stratejik teknolojiler arasında bayak öneme sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Salih Sultansoy, “Hızlandırıcılar olmadan, diğer stratejik teknolojiler gelişemiyor. Bu bakımdan hızlandırıcı teknolojilerle ilgili milli yol haritası hazırlanmalı. Bölgesel süper güç, dünya gücü olmak istiyorsak bunları geliştirmeliyiz. Türkiye hem kendisi için, hem de bu coğrafya için bilim ve teknoloji modelini oluşturmalıdır” diye konuştu.

2019 bilim ve teknoloji yılı ilan edilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunan Sultansoy, şunları söyledi: “2019 yılı bilim ve teknoloji yılı ilan edilmelidir. Uluslararası bilim ve teknoloji çalıştayı, Aziz Sancar başta olmak üzere yurtdışındaki bilim insanları davet edilerek yapılmalıdır. Bu çalıştayda Türkiye için bilim ve teknoloji yol haritası belirlenmelidir. Bunun sonucunda Türk ve İslam dünyası bilim ve teknoloji kurultayı gerçekleşmelidir.” (Yeni Şafak)