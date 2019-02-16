Çermik’te hafız yetişiyor

Diyarbakır’ın Çermik Müftülüğüne bağlı İkbal Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu ile Muhammed Emin Er Yatılı Hafızlık erkek kursunda 59 kişi hafızlık eğitimi görüyor.

2014 yılında Hamambaşında hayırsever işadamı Hacı Selahattin Akdağ tarafından ilçe müftülüğüne Kuran kursu olarak tahsis edilen binada açılan İkbal Yatılı Kız Kur’an Kursunda 30 öğrencinin hafızlık eğitimi gördüğünü belirten İlçe Müftüsü İsmail Karacan, erkeklere yönelik hafızlık eğitimi veren Muhammed Emin Er yatılı erkek hafızlık kursunda ise 29 erkek çocuğun eğitim aldığını ve erkeklerde 5 öğrenci kızlarda ise 1 öğrencinin hafızlık belgesi aldığını dile getirdi.

Çermik Müftüsü İsmail Karacan, İkbal Yatılı Kız Kuran Kursu ile Muhammed Emin Er yatılı erkek hafızlık kursunda eğitim gören öğrencilerin yaklaşık 1 yıla kadar hafızlık eğitimlerini tamamlayacaklarını belirterek, bununda Çermik’te bir ilk olduğunu ve Çermik’in artık hafız yetiştirecek Kur’an kurslarının olduğunu söyledi. Müftü Karacan, Muhammed Emin Er yatılı erkek hafızlık kursu ve İkbal Yatılı Kız Kuran Kursunda hafızlık eğitimi gören öğrencilerin ihtiyaçlarının ilçe müftülüğü ve hayırsever Çermikli işadamları tarafından karşılandığını kaydederek, hayırsever Çermiklilerden Kur’an kurslarına yardım etmelerini istediklerini söyledi. Karacan, "Çermik’de inşallah bundan sonra hafızlar yetişecek. Din hizmetlerinde istihdam edilecek din gönüllüsü yavrularımız yetişecek. İnşallah bu öğrencilerimiz bu topraklarda huzur ve selametin kaynağını oluşturacaktır. Allah’tan muvaffakiyet diliyoruz. İlçe genelinde bayanlara yönelik 5 Kur’an kursumuz var. 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik ise 2 sınıf Kur’an kursu hizmet veriyor. İlçe genelinde 4-6 yaş grubu 24 öğrenciye, büyüklere yönelik ise 346 kişiye Kur’an eğitimi verilmektedir" şeklinde konuştu.