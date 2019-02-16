0553 313 94 23

Çermik’te hafız yetişiyor

Diyarbakır’ın Çermik Müftülüğüne bağlı İkbal Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu ile Muhammed Emin Er Yatılı Hafızlık erkek kursunda 59 kişi hafızlık eğitimi görüyor.

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:08
Çermik’te hafız yetişiyor

Diyarbakır’ın Çermik Müftülüğüne bağlı İkbal Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu ile Muhammed Emin Er Yatılı Hafızlık erkek kursunda 59 kişi hafızlık eğitimi görüyor.


2014 yılında Hamambaşında hayırsever işadamı Hacı Selahattin Akdağ tarafından ilçe müftülüğüne Kuran kursu olarak tahsis edilen binada açılan İkbal Yatılı Kız Kur’an Kursunda 30 öğrencinin hafızlık eğitimi gördüğünü belirten İlçe Müftüsü İsmail Karacan, erkeklere yönelik hafızlık eğitimi veren Muhammed Emin Er yatılı erkek hafızlık kursunda ise 29 erkek çocuğun eğitim aldığını ve erkeklerde 5 öğrenci kızlarda ise 1 öğrencinin hafızlık belgesi aldığını dile getirdi.


Çermik Müftüsü İsmail Karacan, İkbal Yatılı Kız Kuran Kursu ile Muhammed Emin Er yatılı erkek hafızlık kursunda eğitim gören öğrencilerin yaklaşık 1 yıla kadar hafızlık eğitimlerini tamamlayacaklarını belirterek, bununda Çermik’te bir ilk olduğunu ve Çermik’in artık hafız yetiştirecek Kur’an kurslarının olduğunu söyledi. Müftü Karacan, Muhammed Emin Er yatılı erkek hafızlık kursu ve İkbal Yatılı Kız Kuran Kursunda hafızlık eğitimi gören öğrencilerin ihtiyaçlarının ilçe müftülüğü ve hayırsever Çermikli işadamları tarafından karşılandığını kaydederek, hayırsever Çermiklilerden Kur’an kurslarına yardım etmelerini istediklerini söyledi. Karacan, "Çermik’de inşallah bundan sonra hafızlar yetişecek. Din hizmetlerinde istihdam edilecek din gönüllüsü yavrularımız yetişecek. İnşallah bu öğrencilerimiz bu topraklarda huzur ve selametin kaynağını oluşturacaktır. Allah’tan muvaffakiyet diliyoruz. İlçe genelinde bayanlara yönelik 5 Kur’an kursumuz var. 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik ise 2 sınıf Kur’an kursu hizmet veriyor. İlçe genelinde 4-6 yaş grubu 24 öğrenciye, büyüklere yönelik ise 346 kişiye Kur’an eğitimi verilmektedir" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan Avrupa ülkelerine tepki: Doğru bulmuyoruz
    1. İran'dan Avrupa ülkelerine tepki:..
    2. Kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi..
    3. Kavçak: “Rakibimiz oynatmamaya..
    4. Atalanta Milan maçı ne zaman saat..
    5. Bakan Pakdemirli, Aydın’da Ekonomi..
    6. Büyükşehir Belediyesinden heyelan..
    7. Papa, Washington’un eski Kardinalini..
    8. AK Parti Edirne Mitingi
    9. Kıbrıs gazisi defnedildi
    10. Fatih’te 3 katlı ahşap bina çöktü
    11. ‘Tezhip ve minyatürle Türk Dünyası..
    12. Giray Bulak: "Panayır havasında maç..
    13. İlkadım Kent Konseyi 5 Yıllık Faaliyet..
    14. Faciaya ramak kaldı! Aynı araçtan 6..
    15. Bakanlık tamamen yasaklamıştı!..
    16. Stuttgart Leipzig maçı ne zaman saat..
    17. ’Türkiye Huzur Güven’ denetimi..
    18. Maçın ardından
    19. Çermik’te hafız yetişiyor
    20. Aliağaspor FK zorlu deplasman öncesi..
    21. AK Parti'nin Edirne Mitingi
    22. Kar Timleri iş başında
    23. "AB ve ABD'nin çıkarları her zaman..
    24. Erciyes'te Red Bull Kar Havuzu etkinliği
    25. Binali Yıldırım: Sorun toruna..
    26. Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçıyı..
    27. Esad rejimi yine saldırdı: 1 ölü
    28. 37 yıl fark edilmedi! Vatandaşlar..
    29. "Biz her ortamda çiftçimizin yanındayız"
    30. Diriliş'te Engin Altan Düzyatan..
    Öcalan maskeli provokasyon
    Öcalan maskeli provokasyon
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü