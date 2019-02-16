Çermik sağlık merkezlerine kavuşuyor

Sağlık Bakanlığı tarafından Diyarbakır’ın Çermik ilçesine yapılacak sağlık yatırımları çerçevesinde ilçe merkezine modern sağlık merkezleri ile sağlık yaşam merkezi yapılacağı belirtildi.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ilçe merkezindeki Toplum Sağlığı Merkezinin çok eski olması, diğer Toplum Sağlığı Merkezlerinin kullanıma elverişli olmamaları sebebiyle Sağlık Bakanlığı nezdinde yaptıkları girişimlerin olumlu sonuç verdiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Aziz Alper Biten tarafından kendilerine verilen müjde çerçevesinde Tepe mahallesine bir Toplum Sağlığı Merkezi, 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi yapılacak ve bu merkezde 9 doktor çalışacağını belirtti.

Başkan Karamehmetoğlu, ayrıca ilçe merkezinde Sağlıklı Yaşam Merkezi yapılacağını belirterek, Şeyhandede mahallesine 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi yapılacağını ve 2 doktorun burada görevlendirileceğini dile getirdi. Başkan Karamehmetoğlu, "Göreve geldiğim günden beri ilçede yapılamayan hizmetleri hayata geçiriyoruz. Hükümetimizin desteğiyle hizmet noktasında Çermik’i hak ettiği noktaya getireceğiz" dedi.