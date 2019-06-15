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Çerkezköy’de şiddetli yağış

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir anda bastıran sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı ve bazı araçlar suda mahsur kaldı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:50
Çerkezköy’de şiddetli yağış

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir anda bastıran sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı ve bazı araçlar suda mahsur kaldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çeşitli uyarılarının ardından beklenen sağanak bir anda bastırdı. Sağanak yağışın bir anda bastırmasıyla ilçede bulunan sokak ve caddelerde su birikintisi oluştu. Su birikintisi nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı ve ilçede bulunan dereler taştı. Sağanak yağış nedeniyle sürücülerde yollarda zor anlar yaşadı, araçlar suda mahsur kaldı.


TESKİ, belediye ve emniyet ekipleri caddelerde ve sokak aralarında herhangi bir olumsuz olayın yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz su baskını olan alanlarda incelemelerde bulundu. Yaşanan olumsuzluklara karşı gerekli önlemleri alacaklarını belirttiler.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:50
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