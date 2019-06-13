0553 313 94 23

Çerkezköy’de halk toplantısı yapıldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Kaymakam Atilla Selami Abban, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde haziran ayı halk toplantısını gerçekleştirdi.

13 Haziran 2019 Perşembe 20:20
Çerkezköy’de halk toplantısı yapıldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Kaymakam Atilla Selami Abban, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde haziran ayı halk toplantısını gerçekleştirdi.


Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Torun, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, İlçe Yazı İşleri Müdürü Muteber Kuralay, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nuray Koç, İlçe Belediyesini temsilen Yıldırım Beyazıt Mahalle Sorumlusu, Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı İrfan Akem, ve Açık Kapı Personeli katıldı. Vatandaşların sorun ve önerileri dinlenerek, sorunların çözümü konusunda nelerin yapılabileceği vatandaşlara anlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 20:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Grubu’nu ziyaret etti
    1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ..
    2. BM'den İdlib açıklaması
    3. Çerkezköy’de halk toplantısı yapıldı
    4. FETÖ'nün "VIP dinleme" davası
    5. (Özel) Zincirleme kazada takla atan..
    6. BM Genel Sekreteri Guterres :..
    7. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı:“Bu yanlış..
    8. 23. MÜSİAD Eğitim Başarı Ödülleri töreni
    9. Balıkesirspor’da ilk imzalar atıldı
    10. GÜNCELLEME - BM'den Umman..
    11. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
    12. "Devletimiz elinden geleni yaptı"
    13. Açıklamalar art arda geliyor! Korkutan..
    14. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
    15. ÖSYM Sınav Koordinatörü Selbaş:..
    16. Karaman’da yağmur, cadde ve alt..
    17. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “En..
    18. 5. kattan düşen işçi ağır yaralandı
    19. Ordu’daki dolu yağışı sonrası hasar..
    20. Şeref Has'ın vefatı
    21. TV264 Avukatı Çakır’dan Sakaryaspor..
    22. İstanbul seçimi öncesi dikkat çeken..
    23. "Valimize hakaretten dolayı özür..
    24. Vitir namazı nedir? Vitir namazında..
    25. Güngören’de yıkılma tehlikesi bulunan..
    26. Sözcü Kalın: “Umarız ilişkilere kalıcı..
    27. 2054 yılına kadar ehliyetine el konuldu
    28. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı..
    29. Kamyonet çocuğa çarptı, kaza anı..
    30. Almanya'da "Orta Doğu'da Akademik..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu