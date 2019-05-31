Çerkezköy’de bayram öncesi trafik denetimleri arttı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde otogar çıkışında trafik denetimi yaptı. Denetimlerde sürücüleri dikkatli yolculuk yapmaları konusunda uyaran ekipler, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere de cezai işlem uyguladı.

Çerkezköy ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli yola çıkmaları ve olası kazaların en aza indirilmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetim yaptı. Sürücülere bayram öncesi uyarılarda bulunan ekipler, trafiğe uygunsuz araçlara da cezai işlem uyguladı. Öte yandan araç içerisinde bulunan çocuklara da ebeveynlerinin trafik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etmeleri amacıyla kırmızı düdük dağıtıldı. İçişleri Bakanlığının ‘Karnemi Dolduruyorum, Trafiğe Güvenle Çıkıyorum’ projesi kapsamında çocuklara seyahat karnesi de dağıtan polis ekipleri, çocukların ebeveynlerini hız limitleri, trafik ışık ve levhalarına karşı uyarmalarını istedi. Ayrıca proje kapsamında öğrencilerin karneleri doldurarak, #trafikkarnem hasthag’ini etiketleyip @TrafikEGM Twitter adresine göndermeleri istendi. Başvurularını tamamlayan ve en çok beğeni alan 100 çocuk, 100 bisikletle ödüllendirilecek.

Trafik denetimi yapan polisleri uygulama noktasında ziyaret eden Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, trafik kazalarını en aza indirmek için böyle bir çalışma yapıldığını ifade ederek, “İçişleri Bakanlığının talimatları gereği yola çıkan vatandaşlarımızın öncelikli uyarılması, kazaların en aza indirilmesi amacıyla böyle bir uygulama başlattık. Emniyet ekiplerimiz ve jandarma ekiplerimiz tüm gün denetim yapacak. Kazaların en aza indirilmesini hedefliyoruz. Sadece Çerkezköy’de değil tüm yurtta uygulamalar yapılıyor. Bu denetimlerle sürücülerin trafik kurallarına riayet edip etmediği kontrol ediliyor. Ayrıca çocuklara dağıtılan karne ile çocuklar ebeveynlerine notlar veriyor. Sonra bu notları emniyetin sosyal medya hesabına yüklüyorlar. En çok beğeni alan 100 çocuk, 100 bisikletle ödüllendirilecek” dedi.

Sürücülere de uyarılarda bulunan Kaymakam Abban, “Hız yapmayın. Dikkatli araç kullanın. Hem kendinize hem de trafikte seyreden diğer insanlara karşı sorumluluğunuz olduğunu unutmayın” dedi.

Trafik uygulaması gün boyunca çeşitli noktalarda devam etti.