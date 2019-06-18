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Çerkezköy’de 200 gram ekmek 1,25 liradan fazlaya satılmayacak

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

18 Haziran 2019 Salı 19:51
Çerkezköy’de 200 gram ekmek 1,25 liradan fazlaya satılmayacak

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 200 gram ekmeğin en fazla 1,25 liradan satışa sunulması kararı alındı.


Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Yoklama ve saygı duruşu ile başlayan Meclis toplantısında Nisan ve Mayıs ayı gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanın ibrası görüşüldü. İlgili gündem maddesi Meclis üyeleri tarafından oylanarak kabul edildi. Ekmek azami fiyat tarifesinin belirlenmesi 2. gündem maddesi olarak konuşuldu. 200 gram beyaz ekmeğin satış fiyatının en fazla 1,25 TL olarak uygulanmasına karar verildi.


8-11 Temmuz tarihlerine Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye düzenlenecek iş gezisi organizasyonu için Oda Meclisinden görevlendirme yapılması konusu son gündem maddesi olarak konuşuldu. Buna göre yapılacak olan iş gezisi organizasyonuna Çerkezköy TSO Meclisi adına görevlendirilecek isimler Halil İbrahim Kart, Sinan Sifil ve Yusuf Uyanık olarak belirlendi. Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sonra erdi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 19:51
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