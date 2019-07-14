Çerkezköy TSO’dan İşletmeler İçin Avrupa Diyaloğunu Geliştirme Projesi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Teklif Çağrısı kapsamında "İşletmeler İçin Avrupa Diyaloğunu Geliştirme Projesi”nin tanıtım toplantısını gerçekleştiriyor. Toplantı 16-17 Temmuz tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapılacak.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) tarafından yürütülen Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Teklif Çağrısı kapsamında "İşletmeler İçin Avrupa Diyaloğunu Geliştirme Projesi” tanıtım toplantısını gerçekleştirecek.

Proje kapsamında hibe almaya hak kazanan tek ilçe ticaret ve sanayi odası olan Çerkezköy TSO'nun tanıtım toplantısında Avrupa ve Türkiye'deki iş dünyasına ilişkin konular ele alınacak. Toplantının ilk gününde açılış konuşmasını Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva yapacak. Daha sonra Emekli Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı ve Türkiye Avrupa Vakfı Başkanı Dr. Tevfik Altınok, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Ekonomik Boyutu'nu anlatırken İktisadi Kalkınma Vakfı Araştırma Müdürü Çisel İleri ise Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihsel Gelişimini katılımcılara aktaracak. Toplantının son günün de ise katılımcılara yönelik workshop çalışması gerçekleştirilecek.

Tanıtım toplantısı 16 ve 17 Temmuz tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirecek.